Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що програмою кешбеку на пальне, яка діяла з 20 березня по 31 травня, скористалися 2,3 млн українців.

За її словами, програма була тимчасовим антикризовим інструментом підтримки населення під час світової нафтової кризи та дозволяла отримувати від 5% до 15% кешбеку залежно від виду пального.

Накопичені кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, книжки, товари українського виробництва або спрямувати на благодійність та підтримку Сил оборони.