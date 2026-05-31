Російська Федерація розгортає власний аналог системи Starlink і вже вивела на орбіту перші 16 супутників «Рассвет».

Про це радник міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив у Фейсбуці.

“Російський аналог StarLink – проєкт “Бюро 1440”, – йдеться у дописі.

“Після того, як “Мілітарний” узагальнив усю інформацію, що є у відкритому доступі, у форматі відеоогляду на тему супутників “Рассвет”, мене буквально засипали запитаннями”, – зазначив Бескрестнов.

“Противнику потрібен “російський StarLink”. Безумовно, Росія розуміє важливість системи швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті, і було б нерозумно думати, що вони не займатимуться цим напрямком. Питання лише в термінах.

Я не маю уявлення, хто у нас в країні з відомств і структур відстежує цей проєкт і думає про можливі проблеми. Я можу говорити лише за себе. Я з першого дня війни збираю всю інформацію з цієї теми, намагаюся все аналізувати та відстежувати”, – підкреслив радник міністра.

“Чому ми нічого не робимо проти цього проєкту? Тому що він не має ознак і фактів військового використання. Ну і також мені цікаво, як ви бачите контрзаходи? Атака нашими БПЛА далеких космодромів Плесецьк, Східний і Байконур, щоб супутники для мобільного інтернету більше не запускали? Звучить, як на мене, як маячня”, – наптсав Бескрестнов.

Він повідомив, що “зараз на орбіті вже є перші 16 супутників “Рассвет”. Щоб передача даних була постійною і стабільною, потрібно запустити мінімум 200–250 супутників. У планах на найближчі роки запустити 300, а потім ще 700 супутників. Коли і скільки запустять насправді, подивимося. Терміни та плани постійно змінюються”.

“Чи можуть наявні супутники вже використовуватися проти нас у військових цілях? Теоретично – так. Супутник може забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6–10 хвилин, пролітаючи над нами. Вони пролітають приблизно раз на добу. Кому цікаво, коли і де вони пролітають, можете завантажити додаток, наприклад Satellite Tracker.

Теоретично ворог може вже встановити супутникові інтернет-термінали на “Шахедах” і спланувати атаку під час прольоту супутників, але я вважаю, що це занадто складно з організаційної точки зору, і поки на орбіті не буде достатньої кількості супутників для стабільного зв’язку, військового застосування не буде”, – заявив радник міністра.

Фото: Сергій Флеш, Facebook

“Якщо почнеться військове застосування супутників “Рассвет”, то ми зафіксуємо це за трафіком із супутників, за розвідданими або за трофеями. Залежно від того, яке буде застосування. Які заходи протидії супутникам “Рассвет” можуть бути з нашого боку. Чи змогла Росія зі своїм науковим і технологічним потенціалом за 4 роки щось зробити зі “Старлінками”? Не змогла. Тому я думаю, що й ми нічого не зможемо, коли супутників буде дуже багато, але деякі підступні задуми у мене є. Випробовувати їх зараз занадто рано. Наявні на орбіті 16 супутників працюють у тестовому режимі”, – зазначив радник міністра.