Російська Федерація продовжує використовувати Запорізьку атомну електростанцію як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій. Повідомлення окупаційних ресурсів про нібито удар українських військових по об’єктах ЗАЕС є черговою спробою дискредитувати Україну та приховати власні злочинні дії.

Про це заявили у Силах оборони Півдня України, передає «Апостроф».

“Сили оборони України не завдавали удару по енергоблоку №6 Запорізької атомної електростанції. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права та усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об’єктах”, — наголосили військові.

Оборонці додали, що саме РФ з березня 2022 року незаконно утримує ЗАЕС під військовим контролем, перетворивши цивільний об’єкт на елемент військової інфраструктури.

Ворог розміщує в межах п’ятикілометрової зони, а також на території самої станції засоби РЕБ, озброєння, військову техніку та особовий склад. Систематичні маніпуляції навколо питань ядерної безпеки є складовими політики ядерного тероризму, яку Росія здійснює проти України та міжнародної спільноти, зазначили у Силах оборони Півдня.

У повідомленні йдеться, що заяви російської сторони про нібито удар є черговою інформаційною провокацією держави-агресора, покликаною після чергових втрат на фронті переключити увагу міжнародної аудиторії.

Жодних доказів російська сторона традиційно не надає, а сама версія не витримує перевірки фактами:

ЗАЕС знаходиться приблизно за 50 км від сухопутної ділянки лінії бойового зіткнення, а найближче підконтрольне Україні місто Нікополь розташоване на іншому боці колишнього Каховського водосховища щонайменше за 10 км від станції;

агресор навмисно не демонструє якісних фото і відео з наслідками нібито удару;

на озброєнні ЗСУ немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким далеким радіусом дії, як і дронів із кумулятивною бойовою частиною вагою 5—6 кг, яка необхідна для пробиття заявленого російською стороною отвору;

окупаційні війська самі виставили навколо ЗАЕС багаторівневий димовий захист, крізь який апарат фізично не міг пролетіти непоміченим.

Напередодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про найбільш тривалий збій зв’язку на Запорізькій АЕС від початку повномасштабної війни Росії проти України.

За інформацією МАГАТЕ, 27 травня на території станції приблизно на 12 годин одночасно зникли стаціонарний телефонний зв’язок та інтернет.

Причини відключення спочатку залишалися невідомими. Водночас збій стався на тлі повідомлень про обстріли Енергодара — міста, де проживає більшість працівників станції.

