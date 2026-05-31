Розпочалася 1558-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 302 бойові зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 31.05.2026, передає Інше ТВ.

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9584 дрони-камікадзе та здійснив 3066 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, одну артилерійську систему, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та два інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили три спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Курилівка, Новоосинове та у районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Озерне, Степове, Новосергіївка та у районі Ямполя.

На Слов’янському напрямку противник штурмував сім разів у районах населених пунктів Закітне, Каленики, Різниківка та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Русин Яр та у бік Розкішного, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 46 атак у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Білогір’я.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ за добу знешкодили 1560 окупантів. Всі втрати ворога