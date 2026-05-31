Лікарі високо оцінили «безпрецедентні» результати випробувань, які показують, що потрійний ін’єкційний препарат проти раку може повністю знищити пухлини у пацієнтів.

Про це повідомляє The Guardian.

У міжнародному випробуванні, що охопило 11 країн, ін’єкцію пропонували пацієнтам, у яких рак поширився або рецидивував, і чия хвороба не реагувала на інші методи лікування.

Ін’єкція під назвою амівантамаб зменшила пухлини у понад третини пацієнтів, причому різкі зміни спостерігалися протягом кількох тижнів. У 15 з них лікарі виявили, що препарат повністю розтопив їхні пухлини.

Кевін Харрінгтон, професор біологічної терапії раку в Інституті досліджень раку в Лондоні (ICR), сказав: «Це безпрецедентно сильна реакція у пацієнтів, чия хвороба стала стійкою як до хіміотерапії, так і до імунотерапії.

«Це група пацієнтів, для яких варіанти лікування надзвичайно обмежені, тому спостерігати такий рівень користі дуже вражає».

Харрінгтон, який також є консультантом-онкологом у фонді Royal Marsden NHS, додав: «Це лікування має потенціал приносити користь багатьом тисячам пацієнтів щороку».

Результати будуть представлені в неділю в Чикаго на найбільшій у світі конференції з питань раку, щорічних зборах Американського товариства клінічної онкології (Asco).

У дослідженні 102 пацієнти з раком голови та шиї, шостим за поширеністю видом раку у світі, отримали щеплення. Пухлини зменшилися або повністю зникли у 43 пацієнтів, включаючи 28, чиї пухлини значно зменшилися, та 15, у яких вони повністю зникли.

Дослідники заявили, що ін’єкція також показала подібні результати у пацієнтів з раком легень. Амівантамаб, розроблений Johnson & Johnson, зараз оцінюється приблизно в 60 клінічних випробуваннях, переважно для лікування раку легень, але також для колоректального раку, раку мозку та шлунка.

Розумний укол діє на рак трьома способами. Він блокує як EGFR (рецептор епідермального фактора росту), білок, який допомагає пухлинам рости, так і MET, шлях, який ракові клітини часто використовують, щоб уникнути лікування. Він також допомагає активувати імунну систему для атаки пухлини.

Одним з перших пацієнтів, які отримали користь, був 56-річний Карл Волш, у якого у травні діагностували рак язика. 2024 року та приєднався до дослідження OrigAMI-4 у Королівському Марсдені в липні 2025 року.

«Спочатку мене лікували хіміотерапією та імунотерапією, які, на жаль, не були успішними», – сказав він. «На той момент мені рекомендували участь у випробуванні OrigAMI-4. Зараз я на 17-му циклі лікування і дуже задоволений прогресом, досягнутим на даний момент».

На відміну від багатьох методів лікування раку, амівантамаб вводиться у вигляді крихітного уколу під шкіру, а не через внутрішньовенну крапельницю, що робить лікування швидшим і зручнішим для пацієнтів, а також набагато легшим для проведення в амбулаторних клініках.

Більшість побічних ефектів лікування, яке проводилося раз на три тижні, були легкими або помірними, і менше ніж один з 10 пацієнтів був змушений припинити лікування.

Уолш з Бірмінгема сказав: «Тепер я відчуваю, що можу жити нормальним життям. До початку випробування мені було важко нормально говорити та їсти через набряк і біль.

«З початку лікування набряк значно зменшився, а рівень болю значно покращився. Я також більше не відчуваю тих самих побічних ефектів, що й під час хіміотерапії, що й під час неї».

Він додав: «Коли все було найгірше, я їв суп, рисовий пудинг, банки равіолі та спагеті, а також багато-багато омлетів, і все це доповнювалося трьома рекомендованими поживними молочними напоями на день. Я досить сильно схуд.

«Всього після двох циклів лікування мій раціон почав повертатися до норми, і через шість місяців я почав харчуватися повноцінно. Найбільше мені сподобався перший великий стейк. Моя мова повністю повернулася до норми, і на роботі я регулярно розмовляю через гарнітуру без проблем».

Дослідники також наголосили, що дослідження було зосереджено на людях з раком голови та шиї, серед яких не було тих, хто мав плоскоклітинний рак ротоглотки, позитивний на вірус папіломи людини (ВПЛ). Це особливо важливо, за їхніми словами, оскільки рак голови та шиї, не спричинений ВПЛ, зазвичай важче лікувати, що робить прогрес у цій групі надзвичайно важливим.

Пацієнти, які отримували амівантамаб, жили в середньому 12,5 місяців загалом після початку лікування, незважаючи на наявність форми раку з дуже поганими результатами, після того, як стандартні методи лікування перестають діяти.

Професор Крістіан Гелін, головний виконавчий директор ICR, сказав: «Це дослідження демонструє, як розробка нових методів лікування шляхом ретельних досліджень раку може призвести до значних досягнень навіть для пацієнтів з дуже обмеженими можливостями лікування.

«Досягнення такого рівня відповіді пухлини та заохочення результатів виживання в такій складній для лікування групі є значним кроком вперед».