Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.26 орієнтовно склали:
особового складу– близько 1 364 060 (+1 560) осіб
танків – 11 962 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од.
артилерійських систем – 42 987 (+57) од.
РСЗВ – 1 819 (+6) од.
засоби ППО – 1 399 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 519 (+19) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од.
крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од.
спеціальна техніка – 4 234 (+3) од.
Дані уточнюються.