Швеція стала першою країною в Євросоюзі, де палить менше 5% населення. Такий показник Всесвітня організація охорони здоров’я вважає підставою для того, щоб визнати країну вільною від куріння.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Цього результату Швеція досягла на 15 років раніше за загальноєвропейську мету — ЄС розраховує наблизитися до рівня «покоління, вільного від тютюну» лише до 2040 року.

За даними Шведської ради з алкоголю та наркотиків (CAN), ще на початку 1980-х років курили більше 30% шведів. З того часу сигарети втратили популярність. Цьому допомогли високі податки на цигарки – завдяки їм вартість пачки зросла з 2003 року на 45%. Крім того, у країні проводяться регулярні інформаційні кампанії щодо шкоди паління.

Найменше палить молодь віком від 16 до 29 років — лише 2%.

На тлі інших країн Євросоюзу шведський результат особливо помітний. Найскладніша ситуація з палінням — у Болгарії, де палить майже третина населення старше 15 років.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні 2023 року в Україні набуває чинності заборона на паління електронних сигарет у громадських місцях