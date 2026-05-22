Запорізька АЕС залишається залежною від єдиної зовнішньої лінії електропередачі, а МАГАТЕ веде переговори про припинення вогню для ремонту. Про це заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі, повідомляє УНН.



За даними МАГАТЕ, після втрати з’єднання головної лінії електропередачі “Дніпровська” напругою 750 кВ 24 березня ЗАЕС покладається на резервну лінію “Феросплавна-1” напругою 330 кВ. Саме вона забезпечує станцію зовнішнім електропостачанням. У цей період на майданчику ЗАЕС тричі фіксували втрату зовнішнього електропостачання.

Команди МАГАТЕ, які працюють на українських ядерних об’єктах, продовжують повідомляти про високий рівень військової активності поблизу атомних електростанцій та міст, де проживає персонал. У неділю вони отримали на ЗАЕС від керівництва станції повідомлення про ймовірний удар дрона по гаражу транспортного підрозділу, розташованому приблизно за чотири кілометри від основного майданчика.

Під час візиту до транспортної майстерні в понеділок експерти справді побачили значний отвір у бетонному даху гаража та велику вирву на підлозі. За оцінкою команди, це свідчило про потужний удар. Своєю чергою на ЗАЕС повідомили, що внаслідок інциденту пошкоджень зазнали чотири автобуси, які використовували для перевезення персоналу станції.

Пізніше станція повідомила команду МАГАТЕ, що після її візиту ще один гараж транспортного підрозділу нібито зазнав атаки безпілотника.

Атаки на персонал атомної електростанції, де б вони не відбувалися, створюють неприйнятний психологічний тиск із потенційно серйозними наслідками для ядерної безпеки та захищеності – заявив Гроссі.

Він також знову закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів.

Цього тижня команда МАГАТЕ на ЗАЕС дізналася про повідомлення щодо кількох атак дронів поблизу станції та в Енергодарі, де проживає більшість персоналу АЕС. За одним із повідомлень, поблизу майданчика могли застосувати до 40 безпілотників.

Команду також поінформували, що в суботу дрон із вибуховою речовиною нібито впав поблизу машинного залу енергоблока №1, але не здетонував. За даними станції, постраждалих і пошкоджень не було.

Водночас у агентстві зауважили, що команда не змогла підтвердити це повідомлення, оскільки ЗАЕС поінформувала її про інцидент лише через два дні. На той момент, за даними станції, усі уламки вже прибрали.

Також у четвер ЗАЕС повідомила МАГАТЕ про збій зв’язку на одній із зовнішніх станцій радіаційного моніторингу. Причину проблеми поки не встановили. Водночас кілька станцій радіаційного моніторингу на майданчику та поза ним продовжують передавати МАГАТЕ щоденні дані радіаційного контролю.

Після посилення військової активності поблизу трьох діючих атомних електростанцій України та Чорнобильської АЕС минулого тижня команди МАГАТЕ продовжували повідомляти про часті повітряні тривоги та присутність дронів біля цих об’єктів.

Зокрема, про дрони повідомляли на Південноукраїнській АЕС у суботу, а також на Чорнобильській АЕС пізно ввечері в неділю та рано вранці в понеділок. У понеділок команда Хмельницької АЕС перебувала в укритті на території станції під час повітряної тривоги.

Присутність дронів і вибухівки на атомній електростанції неприйнятна, оскільки це різко підвищує і без того значні ризики для ядерної безпеки – наголосив Гроссі.