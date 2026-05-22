Сьогодні російський диктатор Путін звинуватив ЗСУ по удару по гуртожитку коледжу в Старобельську, закликав те ж ЗСУ не виконувати “злочинні накази” “київської хунти” і пригрозив помстою всім.

Але, як повідомляє Генштаб, умовний гуртожиток був, тільки учнів там не було, бо там давно розмістився пункт управління “Рубікону”, російського спецпідрозділу безпілотних систем.

-В російських медіа активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито ураження Збройними Силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України.

Інформуємо, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

Так, в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу «Рубікон» у районі міста Старобільськ.

Довідково. «Рубікон» – російський військовий спецпідрозділ “Центр перспективних безпілотних технологій”, представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.