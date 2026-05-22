Судну Panormitis, яке перевозило викрадене Росією зерно з тимчасово окупованих територій України, було відмовлено в розвантаженні в турецькому порту Іскендерун.

Про це повідомляють ізраїльські видання Cursor, Israel Hayom та Zn.ua.

Раніше, 30 квітня, цьому ж судну вже було відмовлено в розвантаженні в ізраїльському порту Хайфа. Рішення ухвалив ізраїльський покупець, який анулював контракт після того, як стало відомо про незаконне походження зерна. Після цього Panormitis покинув Хайфу і попрямував до турецького порту Іскендерун, де перебував до останнього часу.

“Після того як 30 квітня судно залишило порт Хайфа внаслідок дипломатичної кризи між Ізраїлем та Україною, воно попрямувало до порту Іскендерун, але і там вантаж не було розвантажено”, — пише Israel Hayom.

Зазначається, що питання діяльності так званого “тіньового флоту” Росії, який використовується для перевезення зерна з окупованих українських територій, обговорювалося під час двосторонніх українсько-турецьких політичних консультацій минулого тижня.

Справді, після контактів на високому рівні між Анкарою і Києвом судну Panormitis було відмовлено в розвантаженні і в Туреччині. У результаті корабель залишив територіальні води країни.

Окремо підкреслюється, що наразі тривають консультації з ізраїльськими бізнес-структурами щодо подальших кроків, спрямованих на запобігання торгівлі зерном, яке Росія незаконно вивозить з тимчасово окупованих територій України.

Українська сторона висловила підтримку позиції ізраїльських і турецьких компаній, які відмовилися брати участь в угодах з таким вантажем. Зазначено, що це стало результатом скоординованої роботи офісу президента України, міністерства закордонних справ України, а також посольств України в Ізраїлі та Туреччині.

Нагадаємо, у РФ різко відреагували на відмову Ізраїлю розвантажувати російське судно з краденим зерном у порту Хайфи: подібний крок нібито загрожує продовольчій безпеці Ізраїлю і був прийнятий “під тиском Києва”. У російському зовнішньополітичному відомстві назвали дії Ізраїлю “демаршем”, заявивши, що вони “суперечать економічному співробітництву між країнами”, і звинувативши Ізраїль у поступках Україні.

Йдеться саме про цей суховантаж Panormitis, який мав доставити крадене зерно ізраїльському імпортеру. Однак компанія “Ценципер” відмовилася приймати вантаж, після чого судно залишило територіальні води Ізраїлю.