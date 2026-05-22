Про чергові загрози і готовність їм протистояти у вечірньому зверненні говорив президент Зеленський.

-Щойно говорили з нашими європейськими друзями – Британія, Франція, Німеччина – формат Е3. На кінець тижня може бути оновлення по готовності американців. І звісно, багато залежить від розвитку ситуації з Іраном – Америка сфокусована на цьому. Все робимо, щоб активізувати нашу дипломатію, наблизити закінчення війни, це перший наш пріоритет – очевидний. Україна завжди старається, щоб Європа була в перемовинах, щоб європейський голос точно був врахований. Питання, як саме ми разом приведемо ситуацію до миру, який буде надійним, який буде достойним. Ми домовились про зустріч на рівні наших NSA.

Я поінформував Емманюеля, Кіра та Фрідріха про ситуацію в Україні, у нашому захисті. Я вдячний за високу оцінку наших позицій та здобутків українських воїнів. Дійсно, українські позиції сильніше зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція – точно не в інтересах окупанта, ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу – це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії. Я дав детальну інформацію, яка є у нашої розвідки про плани росіян. Військові плани та політичні плани. Треба зараз усе зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді й від американської сторони – по можливих форматах та графіку зустрічей.

Була доповідь також сьогодні головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського. Наші далекобійні санкції. Ми продовжуємо досягати визначених цілей у Росії, це передусім російська нафтопереробка, їхні нафтові експортні можливості. На цю добу було застосування по НПЗ в Ярославлі – сімсот кілометрів від нашого кордону. Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Важливо, що фронтові позиції теж сильні, зокрема є хороші результати на ключових напрямках. Я вдячний всім нашим ДШВ, нашим штурмовикам, вдячний усім підрозділам, які ефективно зупиняють російські штурми. І також дякую всім, хто підтримує нашу армію та Сили безпеки.

І сьогодні я тут, на нашій прекрасній Рівненщині, хочу подякувати всім нашим громадам трьох областей. Рівненська область, Житомирська, Волинська область. Ми говорили сьогодні з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави. Жоден напрямок не залишимо без уваги. Було й немало соціальних питань, питань було багато освітніх. І про шкільний транспорт, і про дороги, щоб до шкіл доїжджати, і про будівництво нових шкіл. Урядовці все це чули, були онлайн, я розраховую, що реагувати будуть предметно та будуть швидко. Розраховую на конкретні рішення.

Дякую всім, хто працює заради нашої держави, всім, хто захищає Україну, свою громаду, як самого себе. Важливий день. Дякую, Рівненщино!

І дорога Рівненщина, сьогодні ж тут я був у наших воїнів – відзначив нагородами наших хлопців. Поранені воїни, які відновлюються саме тут. Один із них – з Маріуполя, Максим – дав мені ось такий шеврон. З чітким бажанням, щоб Україна в Маріуполь повернулась, щоб повернулась на всю свою землю. І дуже-дуже хочемо, щоб так воно й було. Дякую, дякую всім нашим воїнам, нашим захисникам!