У тимчасово окупованому Маріуполі розпочалася масштабна хвиля примусового виселення людей. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що на під’їздах багатоповерхівок з’явилися вимоги негайно звільнити квартири та передати ключі “адміністрації”. При цьому окупанти цинічно заявляють, що у містян немає “належних документів” на нерухомість.

У пастці опинилися навіть ті, хто під тиском переоформив житло за російськими законами. Наприклад, у Приморському районі людей із документами з “росреєстру” все одно змушують виселитися, погрожуючи кримінальним переслідуванням – розповіли у ЦНС.

Там називають це новим етапом зачистки міста від корінних мешканців заради банального відбирання та перерозподілу майна.