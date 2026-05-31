Нове дослідження вчених із Гонконгу показало: щоб зменшити жирові відкладення на животі, зовсім не обов’язково щодня виснажувати себе тренуваннями.

Згідно з цим дослідженням, інтервальні тренування навіть один раз на тиждень можуть бути настільки ж ефективними для зниження ваги та покращення роботи серцево-судинної системи, як і три тренування на тиждень.

Ці висновки, опубліковані в авторитетному науковому журналі Nature Communications, пропонують структурований і ефективний підхід тим, хто через робочу або сімейну зайнятість не може регулярно відвідувати спортзал.

Абдомінальне ожиріння – одна з найнебезпечніших форм накопичення жиру в організмі, безпосередньо пов’язана з серцево-судинними захворюваннями, метаболічними порушеннями та підвищеним ризиком смертності.

Хоча фізичні вправи відіграють ключову роль в лікуванні цього стану, для багатьох людей, особливо з надмірною вагою, дотримання регулярного режиму тренувань стає серйозним викликом.

Дослідницька група Школи громадської охорони Гонконзького університету встановила, що «інтервальна швидка ходьба», навіть якщо виконувати її лише один раз на тиждень, може зменшувати жирову масу тіла та помітно покращувати кардіо-респіраторну витривалість.

Вчені стверджують, що для зменшення жирових відкладень у животі зовсім не обов’язково тренуватися щодня або виконувати велику кількість повторів

Інтервальні тренування включають короткі відрізки фізичного навантаження високої інтенсивності (наприклад дуже швидкої ходьби), які чергуються з періодами відпочинку або легкої активності (спокійною ходьбою).

Порівняно з рівною, безперервною ходьбою такий підхід дозволяє значно швидше спалювати вісцеральний жир, який відкладається навколо внутрішніх органів.

Професор Парко Сіо Мін-фай, голова кафедри кінезіології Гонконзького університету та керівник дослідження, каже: «Діючі рекомендації зазвичай передбачають три тренування на тиждень, проте наше дослідження показує: якщо загальний час занять за тиждень залишається незмінним, поділ його на меншу кількість, але якісніших сесій дає аналогічний результат».

Дослідження проводилося з вересня 2021 року по вересень 2024 року та охопило 315 дорослих мешканців Гонконгу з абдомінальним ожирінням.

Учасників розділили на три групи: перша виконувала 75-хвилинне інтервальне тренування один раз на тиждень, друга розподіляла ті ж 75 хвилин на три 25-хвилинні сесії протягом тижня, а третя, контрольна група, отримувала лише просвітницькі рекомендації з питань здоров’я.

Дослідники встановили, що інтервальна швидка ходьба, навіть якщо займатися нею лише один раз на тиждень, може зменшувати жирову масу тіла.

Через 16 тижнів результати виявилися вражаючими: обидві тренувальні групи, незалежно від того, займалися вони один чи три рази на тиждень, показали схоже зниження загальної жирової маси, відсотка жиру та кола талії. Показники роботи серця та легень також покращилися однаково.

Результати дослідження підтверджують ефективність моделі так званих спортсменів “вихідного дня” – людей, які концентрують всю тижневу фізичну активність в один або два вихідні дні.

Професор Сіо зазначає: «Для багатьох дорослих, які розриваються між роботою, навчанням та сім’єю, брак часу — головний бар’єр для занять спортом. Наші дані показують, що одне тренування на тиждень може стати реальною та ефективною альтернативою для тих, хто не може виділити час на заняття кілька разів на тиждень».

Експерти наголошують, що ключ до успіху цього підходу — зберігати високу інтенсивність навантаження в рамках цього єдиного щотижневого тренування.

Фактично це дослідження відкриває нові можливості для боротьби з ожирінням у перевантажених справами сучасних суспільствах і наочно демонструє, що якість та сумарна тривалість активності важливіша за її щоденну повторюваність.

