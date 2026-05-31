У суботу президент США Дональд Трамп закликав до оновлення майбутнього концертного заходу після того, як численні артисти скасували свої виступи. Він заявив, що найкраще підходить для заміни музикантів, похваляючись, що тільки він може залучити більшу аудиторію, ніж покійна ікона Елвіс Преслі, пише DW.

Літній концерт мав стати святкуванням 250-річчя Сполучених Штатів. Кілька музичних гостей нещодавно відмовилися від участі в заході, який отримав назву «Великий американський державний ярмарок», частково через його зв’язки з Трампом.

Великий американський державний ярмарок – це 16-денний захід, який триватиме з 25 червня по 10 липня, з концертними сценами, державними павільйонами, виставками, атракціонами та іншими атракціонами.

«Я розумію, що артисти починають «жаліти» через свої виступи», – сказав Трамп у довгому повідомленні на своїй платформі Truth Social. З характерними для нього помилками у вживанні великих літер він продовжив називати себе «Атракціоном номер один у світі», а музикантів, які відмовилися, – «високооплачуваними, третьосортними «артистами».

Організатори заходу, який, як очікується, відбудеться на Національній алеї Вашингтона, відреагували на коментарі президента заявою, в якій зазначили, що вони «раді оголосити, що президент Трамп особисто розпочне це історичне святкування в середу, 24 червня».

Серія концертів є останньою з низки заходів та святкувань, які Білий дім запланував на цьогорічне 250-річчя, включаючи бій Ultimate Fighting Championship (UFC) на території Білого дому в червні.

Чому артисти відмовилися?

Заява Трампа пролунала через день після того, як кілька виконавців заявили, що більше не будуть брати участь у заході, що підтримується Білим домом.

Серед них були кантрі-співачка Мартіна Макбрайд та глем-рокер Брет Майклз, фронтмен гурту Poison 1980-х років.

«На жаль, те, що нам представили як святкування нашої країни, перетворилося на щось набагато більш суперечливе, ніж те, в чому я погодився брати участь», – написав Майклз у Facebook. «Також висловлювалися побоювання щодо безпеки моїх шанувальників, гурту, команди, родини та…» ​мене, включаючи погрози, які є абсолютно необґрунтованими та непрощенними».

Хоча захід був заявлений як позапартійний, його було започатковано минулого року Трампом, а очолює його колишній призначенець Державного департаменту з його першого терміну на посаді президента.

Макбрайд заявила в Instagram, що їй «надали можливість виступити на позапартійному заході, але це виявилося оманливим».

Серед інших артистів, які відмовилися від участі, є лауреат премії «Греммі» репер Young MC and Funk та соул-гурт The Commodores.

Young MC сказав, що артистам «ніколи не повідомляли про будь-яку політичну причетність до заходу», тоді як Commodores заявили, що гурт вирішив «публічно не афілійовувати з жодною окремою партією».

Серед решти артистів, які все ще планують відвідати, є репер Flo Rida, Fab Morvan з Milli Vanilli та репер Vanilla Ice, який опублікував відео в Instagram, в якому сказав, що концерт мав на меті «об’єднати нас усіх» і «не бути політичною платформою».

Він додав, що для нього «дуже велика честь виступити на цьому концерті».