-Триває ліквідація наслідків російського удару по Дніпру. Через атаку дроном горить складська будівля терміналу «Нової пошти» та машини. На місці працюють підрозділи ДСНС, які безперервно гасять пожежу. Залучено близько 70 рятувальників та 40 поліцейських, працює майже 30 одиниць техніки. Усі докладають максимум зусиль. На щастя, постраждалих немає.

Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію. Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир.