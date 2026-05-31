Рінат Ахметов дав інтерв’ю Guardian, у якому бізнесмен обговорює футбол, свою власність на сталеливарний завод «Азовсталь», і чому він з оптимізмом дивиться в майбутнє.

-Це ранок після найпотужнішого повітряного нальоту Росії на Київ за кілька місяців. Щонайменше 25 людей загинули, і, як завжди, тим, хто прокинувся після безсонної ночі, пощастило. Рінат Ахметов зустрічається з газетою «Ґардіан» в кінці асфальтованої під’їзної дороги за півгодини від центру міста. Власник донецького «Шахтаря» рідко дає інтерв’ю, а його місцезнаходження було предметом здогадок під час війни.

Але він тут, в Україні, виступає з нагоди 90-річчя клубу, чиї труднощі за останні дванадцять років були неперевершеними. Також минуло 30 років з того часу, як Ахметов, найбагатша людина в Україні та, можливо, найвпливовіший бізнесмен Східної Європи, став президентом «Шахтаря». Клуб був працею та любов’ю, відкритим обличчям кар’єри, складність якої поза футболом була широко задокументована. Вплив Ахметова поширюється по всій країні та за її межами, найбільш помітно це у таких місцях, як «Азовсталь», металургійний завод, який став символом стійкості нації у 2022 році.

Його бізнес на Донбасі зазнав серйозних втрат з моменту входу Росії до регіону у 2014 році. «Шахтар» був змушений піти, але став символом своєї країни, повернувшись до Ліги чемпіонів і цього сезону дійшовши до півфіналу Ліги конференцій. Вторгнення Росії ускладнило їхній шлях назад до славних днів; це шлях, який для Ахметова може завершитися лише біля дверей «Донбас Арени» в Донецьку.

«Шахтар» став потужним послом України після втрати свого дому після вторгнення Росії. Півфінал Ліги конференцій допоміг людям запам’ятати цю ситуацію. Наскільки це важливо?

«Шахтар» завжди був проукраїнським, завжди патріотичним. Багато людей, можливо, цього не помічали. У 2007 році, коли ситуація на Донбасі була зовсім іншою, ми розробили нову емблему з написом «Шахтар» в українському стилі, а не російським «Шахтер». Це було зроблено у відповідь на опитування наших уболівальників. Тільки зараз, після повномасштабного вторгнення, всі усвідомлюють, наскільки сильну українську позицію має «Шахтар». Ми є послом світу, що «Шахтар» – це український клуб і що ми боремося за незалежність, свободу та суверенітет. Але практично кожен українець є гордим послом своєї країни.

Ви володієте найпотужнішим клубом у Східній Європі. Як почалася ця подорож для дитини, яка росла на Донбасі 1970-х років?

-У дитинстві ми грали цілими днями, пропускали заняття або приїжджали пізно. Ми виросли в Донецьку, одразу за аеропортом. Ми мріяли відвідати стадіон і вболівати за «Шахтар», але у нас не було грошей на квитки. Іноді ми лазили по купі каміння на вулиці, щоб дивитися матчі. Вдома у нас був дуже старомодний телевізор з поганою якістю зображення, тому це було важко.

Я мріяв стати футболістом. Одного разу я захворів, і мама відвезла мене до лікарні. У неї був дуже великий гаманець, але всередині ніколи не було грошей. Я пообіцяв їй: «Мамо, коли я виросту, я стану футболістом і зароблятиму багато грошей; не втрачай цей гаманець». Я заробив гроші, але гаманець ми так і не знайшли. Я не міг бути футболістом, але почав займатися цим по-іншому. Якщо ви заберете у мене футбол, ви вирвете мені серце без анестезії.

Що ви успадкували, ставши президентом «Шахтаря» у 1996 році? Це була делікатна ситуація, враховуючи, що ваш попередник і колишній бізнес-партнер Ахат Брагін загинув у результаті вибуху на стадіоні. Клуб відставав від київського «Динамо» Валерія Лобановського.

– Це була трагедія, він був близьким другом. Ми їхали на гру, і, оскільки ми запізнилися на п’ять хвилин, він вискочив і побіг. Я пішов за ним і був на п’ять секунд позаду вибуху, на п’ять секунд до смерті. Він би зробив чудові речі для «Шахтаря», якби був живий.

Після його смерті «Шахтар» був покинутий. У команди не було стадіону, тренувальної бази чи навіть тренера, з яким можна було б їздити. Гравці заробляли копійки, 200 чи 300 доларів на місяць; клуб постійно зазнавав збитків. Багато представників влади, і навіть вдова пана Брагіна, просили мене взятися за клуб. Мені було 30, я не був впевнений, чи мої бізнес-амбіції втіляться в життя, і не знав, чи зможу досягти успіху з «Шахтарем». Я став президентом у жовтні 1996 року та заявив, що наша мета — виграти чемпіонат. Усі називали мене божевільним. «Динамо» з [Андрієм] Шевченком та [Сергієм] Ребровим було на вершині, і конкурувати було важко. Люди насміхалися з мене, але їм більше не потрібно насміхатися.

Донбас був складним місцем у 1990-х роках, і значна частина історії залишається незрозумілою. Футбольний клуб був ризикованим фінансовим зобов’язанням. Як ви відточували віру в себе, щоб будувати свій бізнес і протистояти «Шахтарю»?

Коли розпався Радянський Союз, промислові та комерційні зв’язки були зруйновані. Україна пережила важкий час: безробіття, бідність, річна інфляція в 10 000% – це було жахливо. Люди просто намагалися вижити. Спочатку ми вирішили торгувати коксом і вугіллям, заробляючи досить невеликі гроші. Вони почали накопичуватися, і ми почали купувати міноритарні пакети акцій промислових компаній. Акції металургійних заводів були дуже дешевими, оскільки не було конкуренції з боку західних бізнесменів інвестувати в Україну, і багато місцевих жителів хотіли вивести свої гроші на Захід.

Я купив частки в Єнакіївському заводі, де робітники заробляли 45 доларів на місяць, і була 10-місячна затримка платежів. Коли бачиш це маловідоме підприємство, потрібно його купити, інвестувати, а потім знайти та мотивувати людей створювати продукт, який може торгуватися на світовому рівні та стати прибутковим. Те саме стосується і футболу. «Шахтар» – моя пристрасть з дитинства, і у складних питаннях я завжди раджуся з серцем.

Ви зламали шаблон «Шахтаря», підписавши іноземних гравців і тренерів, щоб зламати хватку «Динамо». Чи було це свідомим рішенням?

Коли я вперше привів сюди іноземного менеджера, Невіо Скалу, люди запитували: «Чому ти не патріот?» Для мене патріот не обов’язково має народжуватися чи виростати в Україні, а має бути тим, хто працює на благо України. Скала допоміг нам виграти наш перший титул у 2002 році, він не боявся Лобановського, як багато українських менеджерів. Сім років по тому, з Мірчею Луческу, ми виграли Кубок УЄФА, і я неймовірно пишався цим.

Чи можете ви описати ваші стосунки з Луческу?

Ми розділяли біль і задоволення. Коли ми перемагали, ми плакали від захоплення. Якщо ми програвали, ми плакали від смутку. Ми виграли з ним 22 трофеї протягом 12 років. Наші світогляди та смаки багато в чому збігалися. Ми хотіли, щоб команда грала в яскравий та наступальний стиль футболу. Я дуже ціную роботу, яку він виконав у Туреччині. Я знову порадився зі своїм серцем, ми зустрілися, довіряли один одному і зрештою досягли чудових результатів. Він був дуже розумною людиною; нехай спочиває з миром.

У 2014 році ви поклялися не відвідувати жодної гри, поки «Шахтар» не повернеться на вашу улюблену «Донбас Арену». Минулого місяця, після смерті Луческу, ви повернулися на чвертьфінал Ліги конференцій з «АЗ». Наскільки важким було це рішення?

До 2014 року я не пропускав жодної домашньої гри протягом 18 років. У нас була прекрасна «Донбас Арена», завжди заповнена 40 000 чи 50 000 глядачів, але коли почалася окупація, ми були змушені тікати. Це було для мене своєрідним моральним імперативом: я не міг відвідати жодного іншого стадіону.

Тепер, схоже, я порушив свою обіцянку. Це було спонтанне рішення, нічого стратегічного. Коли я вийшов на трибуну під час розминки, хлопці зааплодували, і це зворушило мене до сліз. Я міг повернутися раніше, але зміг стримати емоції. Однак цього разу я був на 100% впевнений, що піду.

Чи отримуєте ви якусь інформацію про стан «Донбас Арени» під час окупації? Схоже, що стадіон у жахливому стані. Як він може процвітати, якщо його домашня команда там не грає?

Весь окупований Донбас перебуває в такому ж жалюгідному стані. У 2013 році середня зарплата в Донецьку була лише трохи нижчою, ніж у Києві, а подивіться, що у них сьогодні: злидні, виробництво на колінах, люди без роботи, немає грошей. У них навіть водопостачання належним чином не організовано, тому деякі люди чекають тиждень, щоб прийняти душ або помитися.

Коли почалася окупація у 2014 році, я виступав на «Донбас Арені», кажучи кремлівським маріонеткам: «Ви ні на що не здатні, ви терористи. Вас потрібно виштовхнути, ви обманюєте народ. Ви доводите Донбас до могили». Ми розвісили по всьому регіону банери з девізом: «Щасливий Донецьк і щасливий Донбас можуть бути лише частиною єдиної України». Люди запитують, що б я сказав сьогодні тим, хто перебуває в окупованих регіонах, і це було б точно так само.

Ви відвідали Маріуполь безпосередньо перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року. Тоді ваш завод, «Азовсталь», став останнім бастіоном опору міста… Я зустрічався з людьми з «Азовсталі» та металургійного заводу імені Ілліча і повторював, що Маріуполь — це частина України. Коли прийшли росіяни, ніхто не зустрічав путінських солдатів квітами. Навіть маленькі діти брали все, що могли, каміння та скелі, і були готові до бою.

Після зруйнування Маріуполя захисники «Азовсталі» залишилися та чинили опір 73 000 російських військовослужбовців. Є легендарний командир, Денис Прокопенко, позивний «Редіс». Я телефонував йому кілька разів на день і був зворушений його силою та мужністю. Я ніколи не чув паніки в його голосі. Всі вони були сумлінними, гідними та готовими віддати життя за кожен сантиметр землі. Але 20 травня 2022 року вони отримали наказ від вищого командування здатися. Я розмовляв з ним за 15 хвилин до того, як вони покинули «Азовсталь». Я сказав: «Денисе, що я можу для тебе зробити, що я можу зробити для твоїх хлопців?» Він сказав: «Не хвилюйся за мене, будь ласка, подбай про моїх людей». Він знав, що потрапить у полон, але не просив жодних особистих привілеїв. Так з’явився проєкт «Серце Азовсталі», який підтримує захисників Маріуполя та їхні родини. Я пообіцяв, що допоможу цим хлопцям, і зроблю все можливе.

Незважаючи на це, в Україні вас сприймали по-різному, особливо до 2014 року. Люди сумнівалися у вашій лояльності та пропонували вам знайти час, щоб обрати сторону. Як би ви їм відповіли?

Я завжди був дуже щирим з народом, урядом та міжнародною спільнотою. Ми завжди намагалися діяти максимально прозоро. Можливо, людям потрібен час, щоб чітко зрозуміти, що те, що ми робимо, спрямоване на дуже правильні та звичайні цілі. Але моїм найважливішим бажанням завжди було, щоб Україна залишалася єдиною, вільною, демократичною та процвітаючою, і стала державою-членом ЄС. «Шахтар» грає там, у європейських змаганнях. Ми граємо за найцивілізованішими європейськими правилами. Так само я завжди хотів, щоб український бізнес грав за такими правилами. Ми давно звикли до цих правил, і вони нам подобаються.

Якою була ваша реакція в ті дні до 24 лютого, коли повномасштабна війна здавалася неминучою?

Я прибув до Києва 23 лютого, щоб взяти участь у зустрічі, організованій для бізнесменів президентом Зеленським. Журналіст запитав мене, якими будуть мої дії, якщо завтра відбудеться повномасштабне вторгнення. Я відповів: «Я залишуся в Україні, я нікуди не виїжджатиму і нікуди не подорожуватиму, я допомагатиму нашим військовим і нашій армії залишатися сильними, і я допомагатиму цивільному населенню виживати». І мені здається, що я дотримався обіцянки.

Які ваші стосунки з президентом Зеленським? Ви раніше конфліктували, зокрема щодо контролю над олігархами, але також високо оцінювали його зусилля під час війни.

Востаннє я бачив його 23 лютого 2022 року. Відтоді ми не зустрічалися; він знає, що я постійно перебуваю в Україні і нікуди не виїжджав, і я думаю, що він знає про те, що я роблю для підтримки України. Тож з того часу не було жодних напружених стосунків.

Україна вистояла завдяки мужності та стійкості свого народу, своїх збройних сил та підтримці цивілізованого світу. А також завдяки мужності та стійкості нашого президента. Він заслуговує на велику похвалу за те, що ми можемо говорити зараз, у Києві, в будинку, де я провів перші години повномасштабного вторгнення. Він не втік, він залишився тут з нами та показав себе як мужня людина з сильним характером. Він робить усе можливе, щоб захистити наш суверенітет, незалежність та свободу.

Яку роль повинні відігравати люди на вашому місці у відбудові України після війни?

Я бачу три пункти будь-якого мирного формату. По-перше, справедливий мир, коли Україна повертається до міжнародних кордонів 1991 року. Звичайно, Росія повинна виплатити репарації за завдану нею шкоду. По-друге, це міцний мир, який має призвести до того, що Україна стане вільною, процвітаючою, демократичною європейською країною. Залишається варіант – це фальшивий мир, до якого Росія намагається нас затягнути. Наші воїни, захисники та міжнародні партнери борються за те, щоб Україна отримала міцний, сталий мир.

Чи бачите ви якусь реалістичну перспективу того, що такий мир наближається?

Я думаю, що ми рухаємося до нього поступово. Війська Путіна застрягли. Для мене це як чаша наполовину повна. Інші стверджують, що вона наполовину порожня, але я бачу, що вода все ще там. Деякі люди кажуть мені, що в Путіна немає причин припиняти цю війну. Я думаю навпаки: у нього немає причин її продовжувати. Вони кажуть мені, що в Україні багато проблем: так, але у вільній і демократичній державі ніхто не намагається їх приховати. Чи є проблеми в Росії? Я думаю, що їх набагато більше, але вони тримаються в таємниці. Економіка Росії становить лише 2% світового ВВП. А скільки Росія інвестує в технології? Нуль. Вони менш готові до завтрашньої битви. Вони вкладають багато грошей у цю війну проти своїх сусідів, хоча ми ніколи не становили жодної загрози для Росії.

Чи могли б УЄФА та ФІФА зробити більше, щоб допомогти Україні? Александер Чеферін відіграв важливу роль, допомагаючи «Шахтарю» у лютому 2022 року, але ні він, ні Джанні Інфантіно не відвідували місто після повномасштабного вторгнення.

У нас хороше та продуктивне партнерство з УЄФА. Чеферін — сильний лідер і чудово справляється з підтримкою європейського футболу. З ФІФА та Інфантіно ми неодноразово стикалися. Вони іноді вважають, що правда на їхньому боці, але ми вважаємо, що вони помиляються. Давайте вірити, що спільна правда переможе, і що одного дня вони подивляться на Україну та український футбол з іншої точки зору.

Інфантіно потрібно поїхати сюди та на власні очі відчути, як страждає Україна та її народ. Якби він приїхав з вами вчора та провів вечір під безпілотниками та ракетами, я думаю, він став би нашим найкращим другом.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно з Володимиром Путіним. Фото: Майкл Ріган/ФІФА/Getty Images

«Шахтар» домінує всередині країни, але чи відчуваєте ви, що фінансова модель європейського футболу нерівна клубам поза межами вищих ліг? Чи мрієте ви зрівнятися з «Парі Сен-Жермен»?

Я хочу, щоб ми спробували досягти стандарту, встановленого ПСЖ. Я не хочу жодних правил, які б знижували рівень ПСЖ. Ми повинні прагнути грати на такому ж рівні, як і вони. Вони є одним із чудових прикладів. Вони підписали багато молодих гравців, працюють як колектив і мають усі шанси виграти другу Лігу чемпіонів.

Як би ви хотіли, щоб клуб виглядав через десять років, коли «Шахтарю» виповниться 100?

Граючи з гордістю на нашому домашньому стадіоні в українському Донецьку, де ми знову почуємо музику Ліги чемпіонів та національний гімн. Я дивлюся в майбутнє з великим оптимізмом. Україна буде сильною, стане членом ЄС, а її громадяни житимуть у вільній, європейській та процвітаючій демократичній країні. Український футбол вийде на новий рівень. Сподіваюся, ми знову зустрінемося, і ви скажете мені: «Рінате, ти мав рацію, думаючи про це».