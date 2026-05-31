Бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової завдали ударів по логістиці окупантів на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до самого КПП «Ізварине» — це понад 205 км углиб території, контрольованої ворогом.

Під час операції пілоти ББС уразили бронетехніку та склади боєприпасів противника.

«У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка — тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу», — заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Успішну технологічну операцію спланував і очолив друг Схід — командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганщини.

У 2022 році він десантувався в оточений Маріуполь, а після завершення його оборони самотужки вийшов на підконтрольну територію, за що отримав звання Героя України.