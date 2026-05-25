Розпочалася 1552-га доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойові зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 25.05.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 89 ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9975 дронів-камікадзе та здійснив 2898 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та три гармати противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав п’яти авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБ, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного, Стариці та у бік Охрімівки, Тернової.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в гашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман, Ставки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у районах населених пунктів Закітне, Рай-Олександрівка, Крива Лука, Різниківка.

На Краматорському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Муравка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, в районі Тернового та у бік Великомихайлівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік населених пунктів Гірке, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я, Степногірська та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

