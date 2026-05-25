Перші фото Тихановська виклала ще з поїзда і показала квиток із знаковою фразою “Вільний Київ – Свабодны Мінськ”.

Перший свій візит в Україну Світлана Тихановська розпочала із вшанування білоруських добровольців, які загинули за Україну.

«Для мене було дуже важливо розпочати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі». Світлана Тихановська поклала квіти на цвинтарі Марії Зайцевої

«Перше, що я зробила, коли прибула до Києва, це відвідала могилу Марії Зайцевої одразу з поїзда. Вона символізує не лише наш опір диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність. Для мене було дуже важливо розпочати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі.

Марії було лише 24 роки. Вона була дуже яскравою, мужньою та принциповою людиною. Як і тисячі білорусів, у 2020 році вона виступила проти насильства та несправедливості в Білорусі. А коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, вона не залишилася осторонь. Вона приєдналася до білоруських добровольців і стала частиною спільної боротьби проти російського імперіалізму та диктатури.

Для мене Марія — символ нового покоління білорусів. Людей, які розуміють, що свобода Білорусі та свобода України нероздільні. Вона загинула як героїня, але її ім’я житиме. І наш обов’язок — зробити все, щоб жертва Марії та інших героїв не була марною».

Разом із Тихановською також взяли участь заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Павло Латушко, керівник апарату Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Валерій Мацкевич.

ІншеТВ зазначає, що за всі ці роки Тихановську до Києва не запрошували попри її бажання цього візиту. Її сьогоднішній приїзд це і послання Лукашенку про хиткість його влади в разі чого.