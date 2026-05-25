24 травня на території Миколаївщини виникли три пожежі. З них одна була через російські дрони.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, внаслідок дронової атаки та падіння уламків у Миколаєві сталася пожежа складського приміщення. Вогнеборці загасили її на площі 20 кв. м.

У с. Великий кут Березнегуватської громади Баштанського району горів житловий будинок на площі 40 кв. м.

В с. Коблеве Коблівської громади Миколаївського району виникло займання очерету на площі 400 кв. м.

Загалом від ДСНС до гасіння пожеж залучались 16 вогнеборців та 4 одиниці спецтехніки. На пожежі, що виникла внаслідок бойових дій, додатково працювали хіміки та піротехніки. В одному з епізодів допомогу надавали співробітники місцевої пожежної охорони с. Коблеве.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївська ОВА – про ворожі обстріли в області