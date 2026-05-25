Минулої середи в Литві було оголошено повітряну тривогу. Країна зіткнулася із новою реальністю. Люди мали шукати укриття. Одні панікували, інші поспішали до притулку, треті не звертали увагу на попередження про загрозу. Однак наступного дня різко зросли продажі «тривожних рюкзаків».

Про це пише Delfi, передає Інше ТВ.

Співзасновники сайту kuprine72.lt Кароліс Балвочюс та Томас Стасюлявічюс розповіли, що в середу та в четвер не встигали приймати замовлення та висилати тривожні рюкзаки. Литовці їх розкуповують.

«Ми укомплектували рюкзак для виживання. Основа – рекомендації LT72. Ми намагаємося використовувати речі, яких, ймовірно, вдома не буде. Всі особисті речі, одяг, ліки, документи і т.д. – це відповідальність самих людей. Ми намагаємося упаковати продукти, щоб не довелося думати про те, чого зазвичай вдома не буває. Не у всіх вдома може бути радіоприймач, а можуть бути проблеми зі зв’язком, – хвилі FM надійніші, а інформація потрібна. У рюкзаку є і сонячна батарея, і як холодна, так і гаряча їжа. Турнікет ми не поклали тому, що не всі ним вміють користуватися. Якщо його покласти, він буде, але не всі зможуть скористатися», – кажуть Балвочюс та Стасюлявічюс.

Свій бізнес Кароліс із Томасом відкрили два роки тому. Кажуть, що замовлення йдуть безперервно, але іноді буває справжній аврал.

«Було кілька моментів. Перша велика хвиля була під час невдалої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Було багато інтересантів. Потім були перші польоти дронів, теж зріс інтерес. І, напевно, ситуація в середу, коли оголосили повітряну тривогу, стала рекордом. Ми радіємо, що люди цікавляться та готуються», – сказав Балвочюс.

За словами підприємців, рюкзаки купують переважно жінки. Можливо, тому що вони відповідальніші, вважають Томас і Кароліс. «Емоції, звичайно, невеселі. Люди стурбовані, хочуть, щоб якнайшвидше настав спокій», – сказав Балвочюс.

