Офіс окружного прокурора Манхеттена (DA) Елвіна Брегга оголосив наприкінці минулого місяця про повернення індійській владі 657 старожитностей, загальна вартість яких оцінюється майже в 14 мільйонів доларів.

Ці предмети були повернуті в результаті кількох поточних розслідувань діяльності злочинних угрупувань та передані на церемонії в консульстві Індії в Нью-Йорку. Деякі з повернутих предметів були пов’язані з мережами контрабанди засуджених артділерів Субхаша Капура та Ненсі Вінер.

Про це повідомляє The ArtNewspaper, передає Інше ТВ.

Серед повернутих предметів – бронзова фігура Авалокітешвари вартістю 2 мільйони доларів. Ця фігура була частиною великої групи бронзових статуй, виявлених поблизу храму Лакшамана в 1939 році, і до 1952 року потрапила до колекції Меморіального музею Маханта Гасідаса в Райпурі. Однак згодом її викрали, а до 1982 року контрабандою вивезли до Сполучених Штатів. У 2025 році її знайшли та вилучили з приватної колекції в Нью-Йорку.

Опального торговця антикваріатом Субхаша Капура засудили до десяти років ув’язнення індійським судом.

Також до Індії репатрійовано Будду з червоного пісковика, ноги якого відламані нижче колін, – цю скульптуру оцінюють у 7,5 мільйонів доларів. Його контрабандою вивезли до Нью-Йорка Капури, а з одного з його сховищ вилучили відділ боротьби з торгівлею антикваріатом Манхеттенського прокурора.

Крім того, танцюючий Ганеша з пісковика, вкрадений з храму в Мадх’я-Прадеш у 2000 році одним із обвинувачених співучасників Капура, був переміщений після того, як пройшов через кілька рук. Його було продано матері Ненсі Вінер, дилерці Доріс Вінер; після смерті матері Ненсі Вінер створила фальшиве походження артефакту та успішно передала його Christie’s. У 2012 році він був виставлений на аукціон у Нью-Йорку, де його придбав приватний колекціонер, який пізніше передав його окружному прокурору.

«Масштаби мереж торгівлі культурною спадщиною в Індії величезні, про що свідчить повернення понад 600 експонатів сьогодні», – йдеться у заяві Брегга.

Капуру та сімом співпідсудним було висунуто звинувачення у листопаді 2019 року у змові з метою торгівлі викраденими старожитностями з Південної та Південно-Східної Азії. Його було засуджено в Індії у 2022 році, і його екстрадиція до США все ще очікується. П’ятьох співпідсудних вже засуджено.

