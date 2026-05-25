За повідомленнями, літак Королівських ВПС, на борту якого перебував міністр оборони Великої Британії, був уражений російськими засобами радіоелектронної боротьби під час польоту. Літак Dassault Falcon 900LX пролітав поблизу російського кордону, коли супутниковий сигнал раптово зник.

GPS літака перестав працювати під час тригодинного польоту назад з Естонії, де Джон Гілі відвідував британських солдатів, а ноутбуки та смартфони не могли підключитися до Інтернету. Пілотам довелося вдаватися до резервних навігаційних систем, щоб точно визначити своє місцезнаходження та безпечно доправити літак назад.

Однак джерело в оборонному відомстві повідомило The Times, що це було «необдумане» втручання з боку Росії. Вони сказали, що хоча Королівські ВПС були «добре підготовлені» до таких ситуацій, воно могло мати потенціал для впливу на цивільні літаки. Незрозуміло, чи був міністр оборони навмисною мішенню.

На борту також були політичні та військові радники, а також тризірковий генерал-лейтенант, два фотографи та репортер.

Обладнання для глушіння GPS працює, передаючи радіошум на тій самій частоті, що й супутники GPS, пересилюючи відносно слабкі сигнали супутників, так що приймач GPS не може розрахувати своє місцезнаходження. Електронні атаки можуть здійснюватися з літаків, безпілотників або транспортних засобів на землі.

Вважається, що перешкоди почали діяти, коли літак знаходився поблизу російської території, але вони вплинули на весь політ, оскільки єдиний спосіб відновити систему — це перезавантажити літак, що неможливо під час польоту.