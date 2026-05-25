Європейський союз готується до можливого початку високорівневих переговорів із Росією щодо завершення війни на території України, при цьому однією із ключових фігур в обговореннях може стати президент Фінляндії Олександр Стубб.

Про це пише портал новин ERR.ee з посиланням на фінське видання Helsingin Sanomat (HS), передає Інше ТВ.

За даними видання, в Європі поки що тільки формується підхід до потенційного переговорного процесу, проте в експертних та дипломатичних колах уже обговорюється питання про те, хто міг би представляти Європу на можливих переговорах із Москвою.

Як зазначають джерела HS у кількох європейських країнах, ім’я Стубба розглядається як одне з найімовірніших в якості європейського переговорника. При цьому підкреслюється, що процес знаходиться на ранній стадії, і остаточних рішень поки немає, включаючи сам факт можливого початку переговорів.

Ідея участі Європи у переговорах посилилася на тлі побоювань, що ЄС може опинитися осторонь можливого мирного процесу, який значною мірою просувається за участю США. Водночас президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що Європа має бути безпосередньо залучена до переговорів і мати у них сильне представництво.

Обговорення ролі європейського посередника ведуться вже не вперше, проте раніше вони не переходили у практичну площину. Цього разу тема набула додаткового імпульсу після того, як, за даними джерел, українська сторона знову порушила питання участі Європи на закритих зустрічах з лідерами ЄС.

Усередині Євросоюзу, однак, зберігаються розбіжності щодо умов можливих переговорів. Ряд країн наполягають на тому, що діалог із Москвою можливий лише після припинення бойових дій та встановлення перемир’я. Цю позицію, зокрема, підтримує Литва, президент якої Гітанас Науседа раніше заявив, що без припинення вогню говорити про переговори передчасно.

Незважаючи на це, в ЄС продовжується підготовка до обговорення можливого формату діалогу. Питання планується порушити на зустрічі міністрів закордонних справ на Кіпрі, а потім – на саміті Євросоюзу у червні.

