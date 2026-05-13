Росія та Україна “охололи” до відновлення мирних переговорів за посередництва США навіть після закінчення війни на Близькому Сході.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає ЛБ.

За їх інформацією, очільник Кремля Владімір Путін переключив увагу на захоплення більшої частини української території та має намір розширити свої вимоги після Донбасу.

Тим часом, офіційні особи в Києві вважають, що вони менш уразливі для тиску США з метою “швидкої та невигідної угоди”. Хоча президент США Дональд Трамп заявив минулого тижня, що “ми з кожним днем все ближче і ближче” до угоди”, видання зазначає, що досі “жодна зі сторін не бачила великої цінності в продовженні переговорів”.

Американські офіційні особи тим часом заперечують, що намагалися чинити тиск на Україну.

FT зазначає, що Україна вважала, що переговори зайшли в глухий кут ще в лютому – після останнього раунду переговорів з Росією, і була розчарована тим, що Вашингтон не зміг чинити тиск на Путіна, аби той пом’якшив свої вимоги.

“Американська сторона не досягла жодного прогресу в переговорах з Росією. Усе, що можна було обговорити, вже зроблено”, – сказав один з українських посадовців.

Тим часом Росія минулого тижня заявила, що “немає сенсу” в подальших переговорах, якщо Україна не виведе війська з Донбасу.

Водночас, Путін і Зеленський прагнули зберегти участь Трампа в мирному процесі, “навіть коли втрачають у нього віру”, зауважує видання. Крім того, представники України та РФ продовжували окремо зустрічатися зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, посланцями Трампа, і заявили, що вони, ймовірно, відвідають обидві країни.

Путін відхилив пропозиції європейського посередництва, а також прохання України про проведення перемовин на нейтральній території, що викликало питання щодо його відданості мирному процесу.

За словами двох осіб, які контактують із Путіним, та оцінки української розвідки, “російські топ-командири переконали Путіна, що можуть захопити весь Донбас до осені”. Тож очільник Кремля “планує підвищити ціну будь-якого припинення вогню, посиливши територіальні вимоги”.

За даними FT, успіх на Донбасі дозволить Путіну висувати подальші претензії: він стверджуватиме, що Херсон і Запоріжжя також мають бути передані РФ. На саміті з Трампом на Алясці минулого літа Путін уже пропонував заморозити лінію фронту в цих двох регіонах.

“Херсон і Запоріжжя не мали такого ж символічного значення для Путіна, як Крим, який Росія анексувала у 2014 році, і Донбас, де вона того ж року розпочала війну. Але вони залишалися ключовим об’єктом воєнних зусиль”, – пише видання.