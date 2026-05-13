Сьогодні, 13 травня, виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав рішення про організацію пасажирських перевезень на новому міському автобусному маршруті загального користування №49 «мкр. Широка Балка – ст. Миколаїв-вантажний».

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Новий маршрут запрацює з 18 травня 2026 року у звичайному режимі руху щодня з 06:00 до 22:00. Пасажирські перевезення здійснюватиме КП «Миколаївпастранс», потім відбудеться конкурс.

Схема руху маршруту: вул. Оранжерейна – вул. Прибузька – просп. Богоявленський – вул. Погранична – Привокзальна площа.

Як зазначив заступник міського голови Юрій Андрієнко, до виконкому надходило багато звернень жителів Широкої балки щодо транспортного сполучення: «Зараз у нас є можливість туди поставити нові автобуси. Ми тимчасово визначаємо перевізника – КП «Миколаївпастранс» – до проведення відповідного конкурсу на перевезення».

