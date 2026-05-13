“Податок на Google” приніс Україні понад 6,9 млрд грн (близько 157 млн дол.) за чотири місяці 2026 року, серед найбільших платників – Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming, надходження за рік зросли на 1,5 млрд грн, повідомили у Державній податковій службі у середу, пише УНН.

Світові цифрові гіганти продовжують працювати на українську економіку. За перші чотири місяці 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд гривень так званого “податку на Google” – на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Як вказано, у валютному еквіваленті це:

52 млн євро;

97,6 кмлн доларів США.

“Надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming. Сервісами цих компаній ми користуємося щодня. Йдеться про рекламу, стримінгові платформи, онлайн-ігри, застосунки, маркетплейси”, – розповіла Карнаух.