Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Румунії, де долучиться до саміту країн «Бухарестської дев’ятки» за участі країн Північної Європи.

Про це очільник української держави повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Заплановані важливі зустрічі на полях саміту. Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки. Будемо залучати додаткові ресурси для нашої оборони та розширювати формат Drone Deals.



Олена зустрінеться з першою леді Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій», – розкрив плани Володимир Зеленський і висловив вдячність всім, хто з Україною.

