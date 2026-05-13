Прокуратура Миколаївської області через суд вимагає стягнути з підрядника 6,7 млн грн штрафних санкцій за несвоєчасний ремонт харчоблоку ліцею № 40.

Ювенальними прокурорами встановлено, що у 2024 році Управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради укладено договір підряду на капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею № 40, вартістю майже 25 млн грн.

За умовами договору підрядник мав у тримісячний строк виконати роботи з капітального ремонту харчоблоку ліцею з метою забезпечення дітей якісним, безпечним та повноцінним харчуванням, натомість строки виконання робіт безпідставно продовжені на 9 місяців, що призвело до неготовності та неможливості використання харчоблоку на теперішній час.

Варто зазначити, що Миколаївський ліцей № 40 має один з найбільших харчоблоків серед закладів освіти Корабельного району міста Миколаєва, у зв’язку з чим вказаний заклад визначено як опорний для забезпечення харчування здобувачів освіти інших закладів загальної середньої освіти Корабельного району міста Миколаєва. Так, на базі харчоблоку Миколаївського ліцею № 40 мають також забезпечуватися харчуванням здобувачі освіти гімназій №№ 29, 43 та 47 Миколаївської міської ради.

Необґрунтоване продовження строків виконання робіт є порушенням державних інтересів та призводить до не дотримання встановлених державою гарантій по забезпеченню конституційних прав 2262 учнів зазначених освітніх закладів, а саме забезпечення їх якісним, безпечним та повноцінним харчуванням, що відповідає сучасним санітарним нормам.

Указане стало підставою для застосування Окружною прокуратурою міста Миколаєва представницьких повноважень шляхом визнання недійсними додаткових угод та стягнення з недобросовісного підрядника 6,7 млн штрафних санкцій.

Наразі господарським судом Миколаївської області відкрито провадження у справі за вказаним позовом Окружної прокуратури міста Миколаєва. Розгляд справи триває.