У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати новий тролейбусний маршрут №14, який з’єднає вулицю Казарського зі старим залізничним вокзалом.

Про запуск повідомив директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час прямого етеру, інформує Миколаївська міськрада.

Новий маршрут має розширити мережу електротранспорту та покращити транспортне сполучення для мешканців міста. Нагадаємо, на початку березня фахівці підприємства спільно з представниками міського управління транспорту та адміністрації Інгульського району протестували напрямок, визначивши оптимальні зупинки та зручну логістику руху.

«Ми дуже раді тому, що зможемо ще більше міста охопити електротранспортом. А також тому, що містяни пільгових категорій зможуть скористатися всіма пільгами, які пропонує Миколаївська міська рада», – зазначив Юрій Сметана.

Маршрут №14 пролягатиме через Привокзальну площу, вулицю Аркасівську, проспект Центральний, Херсонське шосе, вулиці Кругову, Троїцьку, Електронну, О. Янати, Казарського.

