Сьогодні, 22 квітня, виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді.

Маршрутні таксі (з 27 квітня):

▪️ до 10 км — 18 грн;

▪️ понад 10 км — 20 грн;

▪️ Варварівка — 20 грн;

▪️ Матвіївка — 25 грн;

▪️ Велика Корениха — 25 грн;

▪️ Мала Корениха — 30 грн.

Для учнів у період з 1 вересня по 1 червня діятиме 50% знижка за наявності учнівського квитка.

Проїзд в автобусах КП «Миколаївпастранс» з 27 квітня коштуватиме 20 грн.

Учні користуються безкоштовним проїздом на період воєнного стану. Після його завершення — 50% вартості у навчальний період.

КП «Миколаївелектротранс»: з 4 травня вартість проїзду у трамваях та тролейбусах становитиме 15 грн (за умови купівлі у водія чи в стаціонарних точках продажу), при цьому тариф при сплаті через QR-код складе 12 грн, час дії квітка 90 хвилин.

Рішення ухвалене з урахуванням економічних чинників та необхідності забезпечення стабільної роботи транспорту, зазначили в міськраді.

