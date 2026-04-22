Сьогодні, 22 квітня, виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.
Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.
Маршрутні таксі (з 27 квітня):
▪️ до 10 км — 18 грн;
▪️ понад 10 км — 20 грн;
▪️ Варварівка — 20 грн;
▪️ Матвіївка — 25 грн;
▪️ Велика Корениха — 25 грн;
▪️ Мала Корениха — 30 грн.
Для учнів у період з 1 вересня по 1 червня діятиме 50% знижка за наявності учнівського квитка.
Проїзд в автобусах КП «Миколаївпастранс» з 27 квітня коштуватиме 20 грн.
Учні користуються безкоштовним проїздом на період воєнного стану. Після його завершення — 50% вартості у навчальний період.
КП «Миколаївелектротранс»: з 4 травня вартість проїзду у трамваях та тролейбусах становитиме 15 грн (за умови купівлі у водія чи в стаціонарних точках продажу), при цьому тариф при сплаті через QR-код складе 12 грн, час дії квітка 90 хвилин.
Рішення ухвалене з урахуванням економічних чинників та необхідності забезпечення стабільної роботи транспорту, зазначили в міськраді.
