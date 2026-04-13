Виконком Миколаївської міськради на своєму засіданні 22 квітня планує розглянути кілька рішень про встановлення тарифу на перевезення одного платного пасажира та багажу в м. Миколаєві автобусами, які здійснюють пасажирські перевезення у режимах руху «маршрутного таксі» та «звичайний».

Проєкти рішень оприлюднено на офіційному сайті Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Тексти рішень, які стосуються підприємств-перевізників – ТОВ фірми «Приватавтолюкс», ПП «МІС», МПП «ТФТ», ПП «ІВА», ТОВ «Еталонавто», ТОВ виробничо-комерційної фірми «Гуриг-сервіс», ПП «Авто-Віола», ТОВ «Алан-Техно» та ТОВ «Євротранстехсервіс», ідентичні.

Тариф на перевезення одного платного пасажира та багажу з 27 квітня 2026 року має становити: на маршруті протяжністю до 10 км – 18,00 грн; на маршруті протяжністю понад 10 км – 20,00 грн.

Також діятимуть інші тарифи на проїзд до віддалених мікрорайонів:

– до мкр Варварівка – 20,00 грн;

– до мкр Матвіївка – 25,00 грн;

– до мкр В. Корениха – 25,00 грн;

– до мкр М. Корениха – 30,00 грн.

З метою соціального захисту дітей та підлітків рішеннями передбачено встановлення учням 1‑11, 12 класів закладів загальної середньої освіти м. Миколаєва у період з 1 вересня по 1 червня вартість квитка у транспорті перевізника у розмірі 50% від повної суми за наявності учнівського квитка.

Наприкінці минулого тижня з проханням про підвищення вартості проїзду до виконкому звернулося і КП «Миколаївелектространс». На підприємстві не озвучують, яким вони бачать новий тариф. Також поки такий проєкт рішення не оприлюднено.

Як повідомляло Інше ТВ, тарифи на проїзд у міськелектротранспорті було підвищено з 1 березня 2025 року.