Нелегальний ринок кави в Україні становить близько 50% від загального обсягу споживання, через що державний бюджет щорічно втрачає майже $7 млрд податкових надходжень, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Iнтерфакс.

“В Україні споживається 3,5 кг кави на одну душу населення. І якщо порахувати, скільки ж кави споживає вся наша країна на рік, то це виходить десь від 85 до 105 тисяч тонн кави на рік. Водночас, за офіційними даними, імпортується на територію України лише 49 тисяч тонн, або половина від того обсягу, який існує реально”, – зазначив він.

Решта продукції, за інформацією Гетманцева, потрапляє в країну через схеми зниження митної вартості або під виглядом гуманітарної допомоги для військових, яка згодом з’являється на полицях магазинів.

Народний депутат переконаний, що “кожна друга чашка кави в Україні є контрабандною, або підробленою, або такою, з якої не сплачена ані копійки податків”. За його словами, значна частина необробленого зерна спрямовується до підпільних ростерів, де каву смажать і пакують в пачки відомих брендів.

“Наддохідним підвидом цієї злочинної діяльності є підробка відомих брендів. На цьому спеціалізуються цілі організовані злочинні групи. Якщо ви хочете відрізнити контрабандну підробну каву від реальної, то можете просто загуглити і порівняти ціни – вони відрізняються втричі”, – наголосив голова парламентського комітету.

Окрему увагу він приділив загрозам для здоров’я споживачів. За словами Гетманцева, ділки скуповують у Європі за безцінь найдешевший або майже прострочений продукт, який після обсмаження в Україні реалізують як дорогий бренд.

Як приклад Гетманцев навів незаконну діяльність ТОВ “Українська кавова компанія LTD”, яка нічого не імпортувала в Україну впродовж 10 років попри наявність широкого асортименту продукції. За його розрахунками, компанія недоплачує щонайменше $12 млн на рік. Аналогічні претензії нардеп озвучив на адресу одеської “Лідер Кава Україна”, яка працює через мережу ФОПів другої групи і не доплатила державі близько $15 млн.

Голова парламентського комітету закликав БЕБ та інші силові структури припинити виправдовувати бездіяльність браком повноважень. Він підкреслив, що докази масових порушень на кавовому ринку є очевидними та легко перевіряються через відкриті джерела в інтернеті.