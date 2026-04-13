Нове дослідження показало, що людство вже живе понад можливості планети. Вчені попереджають про критичне перевищення ресурсів і ризики для майбутнього.

За їхніми оцінками, ситуація може лише погіршитися без кардинальних змін. Про це повідомляє Science alert, пише 24.

Вчені дійшли висновку, що сучасне населення Землі вже перевищує її довгострокові можливості для стабільного існування. Дослідження, проведене командою під керівництвом Корі Бредшоу, базується на аналізі понад двох століть демографічних даних.

Екологи використовують поняття “несуча здатність”, яке визначає, скільки особин може підтримувати середовище з урахуванням доступних ресурсів. За словами дослідників, людство давно вийшло за ці межі, зокрема через активне використання викопного палива, яке тимчасово компенсує дефіцит ресурсів.

Наразі населення світу становить близько 8,3 мільярда людей. Водночас оптимальний рівень, за оцінками вчених, складає приблизно 2,5 мільярда, що значно менше за сучасні показники.

Земля не може встигати за тим, як ми використовуємо ресурси. Вона не може задовольнити навіть сьогоднішній попит без суттєвих змін, а наші висновки показують, що ми тиснемо на планету сильніше, ніж вона може собі уявити, – наголосив Корі Бредшоу.

Дослідники також з’ясували, що темпи зростання населення почали сповільнюватися ще з 1960-х років. Однак навіть за таких умов чисельність людства продовжує зростати та може досягти піку на рівні 11,7 – 12,4 мільярда людей уже в другій половині XXI століття.

Вчені пояснюють, що перевищення можливостей планети призводить до низки глобальних проблем. Серед них – виснаження природних ресурсів, скорочення популяцій тварин, кліматичні зміни та зростання екологічного навантаження.

“Системи життєзабезпечення планети вже перебувають під навантаженням, і без швидких змін у способах використання енергії, землі та їжі мільярди людей зіткнуться зі зростаючою нестабільністю”, – підкреслив Бредшоу.

Науковці зазначають, що ключову роль у перевищенні екологічних меж відіграє не лише чисельність населення, а й рівень споживання ресурсів. Особливо це стосується енергетики, сільського господарства та використання води. Водночас дослідники наголошують, що ситуація ще не є безвихідною. За їхніми словами, зміна підходів до споживання, енергетики та використання природних ресурсів може допомогти стабілізувати ситуацію та зменшити навантаження на планету.

Нові наукові дослідження свідчать, що реальна чисельність населення Землі може бути значно більшою за офіційні оцінки. Якщо за даними Організації Об’єднаних Націй на планеті проживає близько 8,2 мільярда людей, то нові підрахунки допускають, що ця цифра може бути недооцінена на сотні мільйонів або навіть кілька мільярдів.

Дослідники з Університет Аалто використали альтернативну методологію оцінювання населення та виявили суттєві розбіжності з наявними базами даних. Основною причиною неточностей називають слабку якість збору інформації у сільських регіонах, де частина населення може взагалі не враховуватися.

За оцінками вчених, у деяких випадках сільське населення може бути недооцінене майже вдвічі. Це ставить під сумнів точність глобальних демографічних моделей і ускладнює планування ресурсів. Водночас експерти наголошують, що проблема не лише у кількості людей, а й у споживанні ресурсів. Деякі науковці вважають, що навіть більша чисельність населення не стане катастрофою за умови ефективного управління ресурсами та розвитку сталих технологій.