Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про переведення військ у стан підвищеної бойової готовності через провал переговорного процесу між США та Іраном у Пакистані.

Про це повідомляє The Times of Israel, передає ua.news.

Начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Еяль Замір офіційно наказав підрозділам підготуватися до негайного відновлення активних бойових дій.

Ситуація загострилася після того, як двотижневе перемир’я, укладене за посередництва Ісламабада, виявилося нежиттєздатним.

Військове керівництво Ізраїлю розглядає сценарії не лише власного наступу, а й імовірність раптового удару з боку Тегерана, що змусило значно підвищити рівень тривоги по всій країні.

Представники оборонного відомства Ізраїлю зазначають, що попередня пауза у воєнних діях завершилася «занадто рано».

На думку ізраїльської сторони, на Іран не було чинено достатнього тиску, щоб змусити його припинити розвиток ядерної програми та розробку балістичних ракет, що становлять пряму загрозу регіону.

Наразі Тель-Авів очікує на остаточне рішення, яке має прийняти президент США Дональд Трамп щодо подальшої стратегії в конфлікті.

Вважається, що саме від позиції Білого дому залежатиме масштаб майбутньої операції, метою якої є руйнування іранської енергетичної інфраструктури та ядерних об’єктів.

План ЦАХАЛу передбачає серію потужних ударів, які мають примусити Тегеран відмовитися від своїх агресивних намірів шляхом критичного пошкодження його економічного потенціалу.

Командування вже розпочало необхідні процедури бойової підготовки, щоб забезпечити миттєву реакцію на будь-які зміни на фронті.

