За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного знищення майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, пізно ввечері 11 квітня 2026 року у 22-річного чоловіка виник намір знищити приміщення одного з відділень АТ «Акцент-Банк» по пр. Центральному в Миколаєві.

Діючи згідно заздалегідь підготовленого плану, зловмисник придбав на АЗС каністру бензину та прибув до будівлі банку. Обливши вхідні двері та частину фасаду легкозаймистою речовиною, він за допомогою запальнички здійснив підпал.

Внаслідок пожежі вогнем було повністю знищено вхідні двері фінансової установи. Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців та рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на всю будівлю.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Йому загрожує покарання від 3 до 10 років ув'язнення.