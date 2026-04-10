Образившись під час сварки на жінку, 27-річний мешканець райцентру підпалив її речі, що спричинило пожежу у житловому будинку, та втік з місця події. Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника, затримали його у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

У ході огляду місця злочину поліцейські вилучили фрагменти горіння, які направили на експертне дослідження.

Правоохоронці з’ясували, що того вечора під час розпивання алкогольних напоїв між співмешканцями виник словесний конфлікт. Образившись на співмешканку, зловмисник підпалив її речі та втік із місця події. Внаслідок підпалу виникла пожежа у будинку, який співмешканці разом орендували.

Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу».

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.