Астронавти місії Artemis II уночі подолали половину свого шляху назад на Землю з Місяця, і готуються у ніч на 11 квітня приводнитися в Тихому океані, за даними NASA, пише УНН.

Вони на півдорозі додому. Астронавти Artemis II досягли позначки “середини” між Місяцем та Землею. Вони приземляться в Тихому океані близько 20:07 ET у п’ятницю, 10 квітня (03:07 за Києвом у суботу, 11 квітня – ред.), біля узбережжя Сан-Дієго – повідомили у NASA в X.

Квартет – Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох з NASA та Джеремі Гансен з CSA (Канадського космічного агентства) – за планом, як пише Space.com, має досягнути атмосфери Землі над відкритим Тихим океаном о 19:53 ET (02:53 за Києвом) та приводнитися біля узбережжя Сан-Дієго через 14 хвилин.

Протягом двох годин після приводнення, як очікується, екіпаж буде евакуйовано з капсули Orion та доставлено на авіаносець США USS John P. Murtha. Евакуаційні команди повернуть екіпаж за допомогою гелікоптерів, і, опинившись на борту корабля, астронавти пройдуть медичне обстеження після місії, перш ніж повернутися на берег, щоб сісти на літак, що прямує до Космічного центру імені Джонсона NASA у Г’юстоні.