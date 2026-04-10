Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна прогнозує запуск програми “єКнига” для батьків новонароджених, надання субсидії на оренду приміщень для книгарень і поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами з 1 липня 2026 року, пише Iнтерфакс.

“Зараз програму “єКнига” використовують 330 стаціонарних книгарень і 37 книжкових сайтів-партнерів програми. Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви підтримаєте законопроєкт, який розширює програму “єКнига” не тільки для 18-річних українців, а також для придбання книги при народженні дитини. У разі вашої підтримки, такі зміни запрацюють з 1 липня 2026 року”, – сказала Бережна.

Віцепрем’єр наголосила, що книгарні також отримають вигоду від розширення дії програми.

Також, за її словами, наразі проводяться консультації з Міністерством фінансів, щоб розблокувати програму субсидій книгарням на покриття частини оренди.

Крім того, вона додала, що опосередковану підтримку книгарні зможуть отримати і від запуску співфінансування з громадами поповнення бібліотечних фондів.

“Ми орієнтуємося на те, що ці програми будуть запущені з 1 липня, і будуть діяти в другій половині вже цього року, і звичайно, будуть мати силу і в наступному році”, – зазначила Бережна.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження” яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень, але програма не запрацювала.

В жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція “Слуга народу”) закликає Мінфін передбачити на 2026 рік фінансування компенсації оренди для книгарень.

У грудні заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція “Слуга народу”) заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном.

16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга “єКнига”, за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку “Дія”.

22 січня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини, яким серед іншого пропонується зняття відтермінування введення в дію надання державної допомоги на придбання книг при народженні дитини.

В лютому віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна анонсувала запуск в 2026 році програми “єКнига” для батьків новонароджених, розширення вікового діапазону на молодих людей до 22 років, поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами і надання субсидії на оренду приміщень для книгарень.