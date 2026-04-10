У Чехії затримали німецьку трансгендерну праворадикальну екстремістку, яка переховувалася вже кілька місяців, а раніше передавала «привіт із Москви».

Про це пише BBC.

Засуджену німецьку трансгендерну праворадикальну екстремістку Марлу-Свенью Лібіх (раніше відому як Свен Лібіх), яка вже кілька місяців перебуває в бігах, заарештували в Чеській Республіці.

Лібіх було заарештовано на підставі європейського ордера на арешт. У серпні 2025 року Марла-Свеня Лібіх, раніше відома як Свен, не з’явилася до в’язниці в німецькому місті Хемніц, де мала відбувати 18-місячний термін ув’язнення.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, Лібіх раніше була членом неонацистської групи під назвою «Кров і честь».

У липні 2023 року Лібіх була засуджена районним судом Галле в Саксонії-Ангальт до одного року і шести місяців позбавлення волі без права на дострокове звільнення за ультраправе підбурювання до ненависті, наклеп та образу.

Лібіх подала апеляцію на вирок і програла справу. На той час вона була відома як Свен Лібіх.

Речник прокуратури Галле повідомив BBC, що Лібіх зараз перебуває під вартою в Чеській Республіці.

Очікується, що Лібіх буде екстрадовано до Німеччини.

Наприкінці 2024 року Лібіх змінила свою стать в офіційних записах з чоловічої на жіночу. Вона також змінила своє ім’я.

Підставою для цього став Закон Німеччини про самовизначення, який щойно набрав чинності та посилив права трансгендерних людей. Закон дозволяє людям змінювати свою гендерну ознаку та ім’я шляхом простої заяви в РАЦСі, а не за рішенням суду.

Німецькі ЗМІ поставили під сумнів серйозність зміни статі Лібіх.

Минулого року федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (ХСС) звинуватив Марлу-Свеню Лібіх у зловживанні Законом про самовизначення. «Зміна статі, схоже, є явним випадком зловживання», – сказав Добріндт телеканалу ZDF.

Згідно з повідомленнями в «Mitteldeutsche Zeitung», під час арешту Лібіх був одягнений у чоловічий одяг і мав поголену голову.

Вважається, що Лібіх намагався уникнути арешту.

Речник прокуратури Галле не прокоментував зовнішній вигляд Лібіха.