З 5 по 8 квітня у Києві відбувся чемпіонат України з синхронного плавання серед юніорів. У змаганнях взяли участь 80 спортсменів із 8 команд, які представляли Донецьку, Миколаївську, Львівську, Одеську, Харківську та Хмельницьку області, а також дві команди з міста Києва.

Миколаївські синхроністки, які займаються в КДЮСШ «Україна» та МО ШВСМ, гідно представили наше місто та здобули нагороди в різних категоріях, повідомляє Миколаївська міськрада.

Технічна група

1 місце – Анна Арсентьєва у складі збірної команди України;

2 місце – команда Миколаївської області у складі: Анна Кірова, Поліна Гуляєва, Анна Дуднік, Яна Артеменко, Надія Шкварун, Анна Тітенко, Маріанна Костенко, Мілана Беренштам;

Технічний дует

2 місце – Анна Кірова та Анна Дуднік;

Акробатична група

1 місце – Анна Арсентьєва та Олександра Шумилова у складі збірної команди України;

2 місце – збірна команда Миколаєва;

Довільна програма

1 місце – команда Миколаївської області в складі: Анна Кірова, Поліна Гуляєва, Анна Арсентьєва, Анна Дуднік, Яна Артеменко, Олександра Шумилова, Надія Шкварун;

3 місце – команда Миколаївської області-2: Каміла Левинська, Анна Крикунова, Ольга Легка, Ксенія Піхтар, Даша Коваль, Кіра Філіппова.

Спортсменок підготували тренерки: Ганна Орел, Ірина Миронова, Олена Шумилова.

Як повідомляло Інше ТВ, На Кубку світу з фехтування на візках миколаївські параспортсмени здобули 5 нагород (ФОТО)