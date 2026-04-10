Американці могли б побачити перший у своєму роді бій, готуючись до святкування 250-річчя незалежності країни: поєдинок у клітці між синами чинного президента США та сином колишнього президента.

Неймовірна можливість виникла в четвер, коли Хантер Байден, син колишнього президента-демократа Джо Байдена, викликав на бій старших синів президента-республіканця Дональда Трампа, Дональда-молодшого та Еріка.

Про це повідомляє Reuters.

Байден сказав, що йому зателефонував лівий коментатор соціальних мереж Ендрю Каллаган, який сказав йому, що він організовує матч.

«Я сказав йому, що зроблю це — на 100%, якщо він зможе це зробити. А якщо ні, я все одно буду», – сказав він у відео, опублікованому в Instagram Каллагана на Channel 5.

Незрозуміло, чи відбудеться цей матч і коли. Білий дім планує провести подібний захід, але за участю справжніх бійців UFC, 14 червня в рамках серії заходів, присвячених святкуванню 250-річчя Сполучених Штатів.

У мережі вже відреагували на цю новину колажем.

Байден став президентом після перемоги над Трампом на виборах 2020 року, які, як продовжує хибно стверджувати республіканець, були результатом широкомасштабних шахрайств.

Загроза матчу між їхніми синами нагадує запропонований матч у клітці 2023 року між технологічними титанами Марком Цукербергом та Ілоном Маском, хоча ця подія так і не відбулася.

У попередні епохи американської політики відбувалися криваві політичні протистояння, зокрема дуель 1804 року між віце-президентом Аароном Берром та колишнім міністром фінансів Олександром Гамільтоном, яка призвела до смерті колишнього міністра фінансів і фактично поклала край політичній кар’єрі Берра.