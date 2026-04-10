Поліція міста Свідник у Польщі затримала 19-річну українку, яку підозрюють у викраденні одного мільйона злотих (приблизно 12 мільйонів гривень) у 76-річного місцевого жителя під приводом «інвестицій».

Про це повідомили в поліції Свідника, передає Громадське.

За даними слідства, у 2024 році громадянин Польщі натрапив у соцмережах на оголошення про інвестиції. Після цього йому зателефонувала жінка, яка назвалася консультанткою з інвестицій, і давала чоловіку поради щодо вкладень спочатку на польському ринку, а потім, зокрема, на ринках Туреччини й Аргентини.

Протягом цього часу поляк декілька разів передавав готівку в певному районі Свідника, про що йому казала жінка телефоном. Вона також повідомляла йому пароль, за яким він переказував кошти.

76-річний чоловік передавав гроші двічі, вперше — 300 тисяч злотих, а вдруге — 700 тисяч. Невдовзі після другого «траншу» правоохоронці затримали українку.

Суд обрав підозрюваній українці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 3 місяці. Їй загрожує до 10 років ув’язнення за звинуваченнями в шахрайстві.