У клініці You & I у Сеулі в Південній Кореї одна з найбільш популярних процедур для покращення текстури шкіри передбачає введення в дерму – товстий середній шар шкіри, де розташовані кровоносні судини, нерви та залози, – крихітних фрагментів ДНК зі сперми лосося, пише ВВС.

“Справа тут не в об’ємі, як у філерів, а в підготовці шкіри або біостимуляції, що передбачає підтримку здоровішого середовища в дермі та відновлення”, – каже Кю-Хо Ї, лікар-естетист у цій клініці та ад’юнкт-професор Університету Йонсе.

Ця ідея може здатися дивною, однак Ї каже, що концепція насправді походить зі сфери регенеративної медицини та лікування ран, де фрагменти ДНК риб привернули увагу завдяки потенціалу стимулювати відновлення тканин у людей із рубцями на обличчі після бойових поранень.

Наукових даних досі відносно мало, але деякі дослідження свідчать, що ці процедури – які використовують очищені полінуклеотиди зі сперми лосося, – можуть допомагати зменшити помітність дрібних зморшок.

Як зазначає Джошуа Зайхнер, доцент кафедри дерматології в госпіталі Mount Sinai у США, який також працював консультантом у компаніях з виробництва косметики, дослідження показали, що вони “допомагають покращити зволоження шкіри, її пружність, текстуру та зменшити зморшки”.

“Незрозуміло, як комусь уперше спало на думку спробувати це як засіб для шкіри, але, однак, його використовують”, – каже він.

Оскільки Південну Корею нині вважають законодавцем моди в естетичній медицині – це часто називають K-Beauty-бумом, – віра в переваги ін’єкцій сперми лосося та інших риб поширилася по всьому світу.

Цьому сприяла ціла хвиля знаменитостей – від Charli XCX до Дженніфер Еністон. Їхня популярність зростала паралельно з іншими дивакуватими процедурами, серед яких – маски для обличчя з пташиного посліду та “вампірські” процедури з використанням крові.

Але чи справді ці незвичні модні схеми догляду за шкірою працюють?

Давня краса

Швидкий погляд у підручники з історії показує, що догляд за шкірою має довгу й насичену історію, сповнену, на перший погляд, дивних практик. Єгипетській цариці Клеопатрі приписують купання в кислому ослячому молоці. У М’янмі жінки століттями наносять на обличчя пасту, відому як тханака, яку роблять із подрібненої кори дерев – і як декоративний елемент, і як захист шкіри від сонячних ушкоджень. Один сумнозвісний римський засіб проти плям на шкірі передбачав подрібнення нутрощів маленького крокодила.

І все ж сучасна наука про шкіру свідчить, що принаймні деякі з цих давніх косметичних методів витримали випробування часом: такі інгредієнти, як куркума, центелла та морські водорості, містяться в сучасних продуктах завдяки їхнім протизапальним і зволожувальним властивостям.

У 2022 році одне дослідження проаналізувало різні практики догляду за шкірою з Італії XII століття, які згадувалися у працях відомої медикині середньовіччя на ім’я Трота із Салерно.

Дослідники зазначили, що багато запропонованих інгредієнтів, зокрема боби фава та оцет, нині вважають ефективними для очищення обличчя, відлущування та лікування сухості шкіри. Наприклад, екстракт виннокам’яної олії під назвою винна кислота сьогодні є поширеним компонентом сучасної косметики.

“Гейша-процедури” та “менструальні маски”

Йдеться не лише про рослини, трави й мінерали, які можна знайти в природі. Так звана “гейша-процедура” передбачає використання екскрементів солов’їв: їх знезаражують потужним ультрафіолетовим світлом, змішують з іншими хімічними речовинами, такими як ексфоліант і засіб для освітлення шкіри, а потім наносять як маску для обличчя.

Ця копрологічна техніка бере початок у багатовіковому японському відкритті: послід японських очеретяних вівчариків, різновиду солов’їв, можна було використовувати для виведення барвників із тканин. Згодом це призвело до того, що японські артистки почали застосовувати послід для освітлення шкіри та зняття важкого макіяжу.

Сьогодні така процедура популярна в різних клініках по всьому світу як спосіб “освітлити” шкіру, і знову ж таки – за цим може стояти певна наукова логіка. За словами Зайхнера, солов’ї залишають у посліді особливо високі концентрації сечовини – речовини з настільки сильними пом’якшувальними властивостями, що її часто додають до зволожувальних кремів.

Також у ньому висока концентрація амінокислоти гуаніну.

“Доведено, що амінокислоти мають зволожувальний та освітлювальний ефект, – каже Зайхнер. – Але важливо зазначити, що в цих [процедурах] використовують очищений і модифікований солов’їний послід”.

“Не варто просто згрібати пташиний послід з вулиці й мазати ним обличчя”, – радить він.

Ще один важливий момент – багато досліджень цих процедур фінансувала б’юті-індустрія або проводили науковці, які безпосередньо працюють у відповідних компаніях.

Однак дослідників значно менше захоплює інший “домашній метод” догляду за шкірою, який активно поширюється в TikTok, – так званий menstrual masking, або маски з менструальної крові.

Хоча одне дослідження 2018 року припустило, що плазма, отримана з менструальної рідини, може покращувати загоєння ран порівняно зі звичайною плазмою крові, Бейбей Ду-Гарпур, дослідниця в галузі дерматології з King’s College London, у цьому не переконана.

“Жоден клініцист ніколи б такого не рекомендував, – каже Ду-Гарпур. – Думаю, це просто один із тих TikTok-трендів, які з’явилися через ефект шоку та бажання набрати перегляди”.

“Вампірські” процедури та плазма, збагачена тромбоцитами

Натомість Ду-Гарпур більш оптимістично оцінює потенціал ін’єкцій плазми, збагаченої тромбоцитами (PRP), які інколи називають “вампірською процедурою”, для омолодження шкіри.

Ця процедура передбачає забір власної крові пацієнта та розділення її на фракції. Це дозволяє збільшити концентрацію факторів росту – особливої групи білків, які дають клітинам сигнал рости, ділитися та відновлюватися, – у плазмі, перш ніж кров знову вводять у шкіру обличчя за допомогою мікроголок.

Підпис до фото,Деякі з популярних нині схем догляду за шкірою мають під собою значно міцніше наукове підґрунтя, ніж інші

Використання власних факторів росту організму в регенеративних цілях активно цікавить медицину в різних сферах – від лікування остеоартриту та інших проблем із суглобами до алопеції та загоєння ран.

Хоча її докази користі для здоров’я шкіри залишаються неоднозначними, деякі дослідження показали, що ця методика підвищує еластичність шкіри у людей у віці 50-60 років, а також зменшує зморшки та пігментацію.

“Є досить велика варіативність у тому, наскільки успішною PRP є для різних людей”, – каже Ду-Гарпур.

За її словами, це пов’язано з відмінностями в обладнанні, яке використовують для центрифугування, а також із тим, що в різних людей можуть бути вищі або нижчі концентрації факторів росту чи різні їхні типи, які природно містяться в крові.

“Тож інколи це показує досить добрі результати, а інколи – менш виражені”, – каже Ду-Гарпур.

Майбутнє догляду за шкірою

Хоча навіть найхимерніші модні тренди у догляді за шкірою можуть мати певне наукове підґрунтя, вчені вважають, що перспективними у майбутньому будуть, зокрема, пошуки нових способів оптимізації прийому колагенових добавок.

В одному нещодавньому дослідженні, профінансованому індустрією, використовували добавки з амінокислотами, спеціально розробленими для заміщення колагену.

За даними дослідження, протягом шести місяців це дало не лише покращення текстури шкіри, її зволоження та еластичності, а й середнє зниження біологічного віку на 1,4 року – згідно з ДНК-тестами слини пацієнтів.

Дослідники дійшли висновку, що колагенові добавки з таким специфічним балансом амінокислот потенційно можуть покращувати не лише стан шкіри, а й інші аспекти здоров’я.

Ці результати узгоджуються з іншими дослідженнями, які показують, що шкіра відіграє досі недооцінену роль у загальному здоров’ї організму – через такі процеси, як запалення. Водночас дослідження зазначає, що потрібно значно більше наукової роботи для вивчення цих механізмів.

Інші нові терапії досліджують новаторські способи впливу на мікробіом шкіри – популяції невидимих мікроорганізмів, які живуть на нашому обличчі та значною мірою впливають на запалення у шкірі.

Потенційні методи лікування включають пребіотики, призначені для живлення корисних бактерій у мікробіомі шкіри, а також постбіотики – хімічні речовини, які природно виробляють ці бактерії, каже Зайхнер.

Минулого року дослідники в Південній Кореї опублікували відкриття бактерії, знайденої в крові, яка виробляє потенційно корисні постбіотики, здатні зменшувати запалення, оксидативний стрес і пошкодження колагену в клітинах шкіри – щоправда, лише в умовах лабораторних чашок Петрі.

Але щоб стати визнаними методами лікування, каже Зайхнер, будь-яка нова схема догляду за шкірою зрештою має довести, що вона ефективніша за перевірені рішення, які десятиліттями доступні на ринку.

“Питання все одно залишається таким: чи справді ці модні процедури дають кращий ефект, ніж традиційні засоби догляду за шкірою, які вже є на ринку? – каже Зайхнер. – Це питання поки що залишається відкритим”.

Замість того щоб витрачати 500 доларів на косметологічну процедуру заради одноразового покращеного зволоження та сяйва, Зайхнер хотів би, щоб люди дотримувалися стабільної рутини: зранку – сонцезахисний крем для захисту шкіри від впливу довкілля. А ввечері – зволоження й відновлення за допомогою нічного крему та інгредієнта, що стимулює вироблення колагену, наприклад ретинолу.