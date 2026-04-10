Перша леді США Меланія Трамп у четвер заявила журналістам у Білому домі, що чутки про те, ніби саме Епштейн познайомив її з майбутнім чоловіком Дональдом Трампом, — це зловмисні спроби очорнити її репутацію.

Крім того, Меланія Трамп закликала провести в Конгресі США слухання за участю жертв сексуальної експлуатації з боку Епштейна, передає ВВС.

Що змусило Меланію Трамп виступити саме зараз, незрозуміло. Заздалегідь про підготовлену заяву першої леді її офіс журналістів не поінформував.

Меланія Трамп сказала, що була ледь знайома з Епштейном і лише коротко “перетиналася” з ним у 2000 році. Вона назвала “брехнею” твердження, що з майбутнім чоловіком її познайомив саме Епштейн, і сказала, що поширення цих чуток “має припинитися”.

Меланія Трамп стверджує, що познайомилася з Дональдом Трампом на вечірці в Нью-Йорку в 1998 році, а з Епштейном — лише два роки по тому, на іншій вечірці, і там вона була вже разом із Трампом.

Вона також заявила, що не є однією з жертв сексуальної експлуатації Епштейна і не знала про його схильності.

“Я нічого не знала про те, як Епштейн поводився зі своїми жертвами. Я не була до цього причетна жодним чином. Я в цьому не брала участі”, — сказала вона.

Крім того, Меланія Трамп заявила, що не була знайома з подругою та спільницею Епштейна Гілейн Максвелл. Про написаний нею у 2002 році лист Максвелл, знайдений серед матеріалів справи Епштейна, Меланія Трамп сказала, що це була “звичайна переписка”, “ввічлива відповідь”, яка нічого не значить.

Текст цього листа, надісланого електронною поштою, опублікував журнал New York Magazine. У листі, адресованому “Г.” — імовірно, Гілейн Максвелл — Меланія хвалить фотографію “Дж. Е.”, опубліковану в тому ж журналі, і пише, що їй “не терпиться приїхати” до Палм-Біч. У цьому місті у Флориді тоді мешкав Епштейн.

“Зателефонуй мені, коли повернешся до Нью-Йорка, — йдеться в листі. — Бажаю гарно провести час! З любов’ю, Меланія”.

У статті New York Magazine наведено також висловлювання Дональда Трампа про Епштейна як про “чудового хлопця”, з яким весело проводити час.

“Кажуть навіть, що він любить красивих жінок так само як і я, і також жінок молодших за себе. Джеффрі любить світське життя, тут сумніватися не доводиться”, — цитує видання Трампа.

Розвиваючи свою думку щодо слухань у Конгресі, Меланія Трамп зазначила, що, на її думку, конгресмени повинні надати жертвам Епштейна можливість дати свідчення під присягою.

“Кожна з цих жінок повинна отримати можливість публічно розповісти свою історію, якщо вона цього хоче, і її свідчення повинні бути зафіксовані в архіві Конгресу. Тоді і тільки тоді ми дізнаємося правду”, — сказала перша леді.

Вона не стала відповідати на запитання журналістів після виступу.

У заяві, опублікованій після виступу Меланії Трамп, Роберт Гарсія, член наглядового комітету Палати представників від Демократичної партії, повідомив: “Ми згодні із закликом Меланії Трамп провести публічні слухання”.

“Ми закликаємо голову Комера відповісти на прохання першої леді та негайно запланувати публічні слухання”, — додав Гарсія, маючи на увазі голову наглядового комітету Джеймса Комера.

Чутки про стосунки між першою леді та Епштейном раніше вже стали предметом судових розглядів.

Наприклад, у жовтні 2025 року видавництво HarperCollins UK заявило, що видалить із книги уривки, які містять “непідтверджені” твердження про те, що майбутній президент США Дональд Трамп та його дружина познайомилися завдяки Епштейну. Видання Daily Beast видалило статтю з аналогічними заявами та вибачилось за публікацію, яка, за визнанням редакції, “не відповідала нашим стандартам”.

Перша леді також опинилася втягнутою в судовий спір з автором Майклом Вольфом через його книгу “Вогонь і лють”, де він пише, що Меланія познайомилася зі своїм чоловіком через агента з підбору моделей, пов’язаного з Епштейном.

Вольф подав зустрічний позов проти Меланії Трамп після того, як вона пригрозила йому позовом про захист честі та гідності на суму 1 млрд доларів (745 млн фунтів стерлінгів).

“Мої адвокати та я успішно боролися з цими безпідставними та бездоказовими наклепницькими звинуваченнями, і ми без вагань продовжимо захищати мою бездоганну репутацію”, — заявила вона у четвер.

Меланія Трамп рідко з’являється на публіці і тим більше виступає в Білому домі. Її виступ у четвер став одним із небагатьох подібних заходів у графіку першої леді, яка з моменту повернення чоловіка до Білого дому проявила себе як впливова, але непублічна людина.

Заява Меланії Трамп, ймовірно, підлиє олії у вогонь суспільної дискусії про те, як Міністерству юстиції США слід було вчинити з матеріалами справи Джеффрі Епштейна, який вчинив самогубство у тюремній камері в 2019 році.

Сам Дональд Трамп давно визнав, що деякий час спілкувався з Епштейном, але пізніше заявив, що вигнав його зі свого маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, зрозумівши, що той — “мерзенний тип”.

Ім’я Трампа згадується в “файлах Епштейна” безліч разів, але там немає свідчень щодо будь-яких протизаконних вчинків Трампа.

Нагадаємо також: «Краще царювати в Пеклі, ніж служити в Раю», – радник Трампа Беннон змовлявся з Епштейном скинути Папу Франциска (ФОТО)