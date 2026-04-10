У бельгійських центрах догляду за літніми з проживанням тестують незвичайного помічника – додаток на ім’я SARA. Воно працює на планшеті або спеціальному пристрої і створене для тих, хто найбільше страждає від самотності, нудьги та тривоги — людей похилого віку з деменцією та ментальними порушеннями. Вони потребують регулярної допомоги та живуть у спеціалізованих установах, де їх доглядають.

Як пише «Європульс», програма сама вирішує, чим зайняти людину. SARA розпізнає емоції за допомогою штучного інтелекту – вимірює пульс та дихання, аналізує міміку, жести і навіть інтонації. Якщо система бачить, що людині похилого віку сумно, тривожно чи нудно, вона запускає відповідну програму.

Набір занять великий, і всі вони підібрані під інтереси конкретного пацієнта. SARA вміє заспокоювати – включає улюблену музику, показує старі сімейні фото, розповідає історію життя пацієнта чи відтворює заздалегідь записаний голос родича. Ще вона може запропонувати прості вікторини, короткі відео з тваринами чи природою, дихальні вправи чи навіть легку зарядку. Крім того, SARA допомагає підтримувати зв’язок із сім’єю — рідні можуть зателефонувати через додаток по відеозв’язку або надіслати свіжу фотографію, щоб літня людина відчувала, що вона не одна.

Особливо важливо, що програма враховує рівень когнітивних можливостей своїх підопічних. У багатьох із них він відповідає рівню розвитку маленької дитини. Таким пацієнтам не потрібна складна розмова чи поїздка до парку атракціонів. Їм потрібно небагато — побачити знайоме обличчя та почути рідний голос.

SARA допомагає і персоналу – поки вона бере на себе частину турботи про підопічних, у медсестер і доглядальниць з’являється більше часу, щоб приділити увагу тим, хто в цей момент особливо її потребує.

