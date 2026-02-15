Стів Беннон, колишній радник Білого дому президента США Дональда Трампа, обговорював стратегії протидії з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном проти Папи Франциска, при цьому Беннон заявляв, що сподівається «скинути» понтифіка.

Про це свідчать документи з нещодавно опублікованих “файлів Епштейна”, пише CNN.

Повідомлення, надіслані між ними у 2019 році та оприлюднені в масовому викиді документів минулого місяця, свідчать, що Беннон заручався підтримкою покійного фінансиста у своїх спробах підірвати позиції колишнього понтифіка після відходу з першої адміністрації Трампа.

Беннон різко критикував Франциска, якого вважав противником своєї «сувереністської» візії — різновиду націоналістичного популізму, що охопив Європу у 2018–2019 роках. Оприлюднені документи Мін’юсту свідчать, що Епштейн допомагав Беннону будувати свій рух.

«Знищимо (Папу) Франциска», — написав Беннон Епштейну у червні 2019 року. «Клінтони, Сі, Франциск, ЄС — давай, брате».

Папа Франциск був значною перешкодою для бренду націоналістичного популізму Беннона. У 2018 році колишній помічник Трампа описав Франциска в The Spectator як «нижче за презирство», звинувачуючи його в тому, що той стоїть на боці «глобалістських еліт», і, за даними SourceMaterial, закликав Маттео Сальвіні, нинішнього віцепрем’єр-міністра Італії, «атакувати» понтифіка. Сам Сальвіні використовував християнську іконографію та мову, просуваючи свою антиіммігрантську програму.

Рим і Ватикан мали велике значення для Беннона. Він створив римське бюро, коли керував Breitbart News, і брав участь у спробах заснувати політичну школу-тренінг «гладиаторську школу» для захисту юдео-християнських цінностей неподалік Вічного міста.

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон виступає на конференції Atreju 2018 правих активістів 22 вересня 2018 року в Римі, Італія. Беннон перебував у Римі, щоб зібрати підтримку для The Movement — своєї організації, створеної для допомоги правим політичним партіям у Європі.

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон розмовляє з Джорджією Мелоні, лідеркою «Братів Італії», перед виступом на Atreju 2018, конференції правих активістів, коли помічники блокують камери від зйомки через кущі позаду 22 вересня 2018 року в Римі, Італія. Мелоні, відома своїми консервативними поглядами, нині є прем’єр-міністром Італії.

Франциск, своєю чергою, був противагою трампівському світогляду, різко критикуючи націоналізм і роблячи захист мігрантів однією з головних ознак свого понтифікату.

Нещодавно оприлюднені файли Мін’юсту показують, що Беннон неодноразово писав Епштейну в рамках зусиль підірвати позиції покійного папи.

У своїх повідомленнях Епштейну Беннон посилається на книгу «У шафі Ватикану» (In the Closet of the Vatican) французького журналіста Фредеріка Мартеля 2019 року, яка відкрила завісу над секретністю та лицемірством на високих рівнях церкви. Мартель викликав скандал, стверджуючи, що 80% духовенства, яке працює у Ватикані, — геї, і досліджуючи, як вони приховують свою сексуальну орієнтацію.

Питання гомосексуальності в церкві стало громовідводом для деяких консерваторів, які бачать у цьому доказ глибшої системної кризи в церкві, а деякі пов’язують це з ширшими скандалами сексуальних зловживань. Більшість експертів і дослідників вважають будь-яке ототожнення сексуальної орієнтації зі зловживаннями науково некоректним.

Беннон виявив інтерес до екранізації книги Мартеля після зустрічі з автором у Парижі в п’ятизірковому готелі. У повідомленнях Беннон, здається, пропонує Епштейну стати виконавчим продюсером фільму. «Ти тепер виконавчий продюсер ‘ITCOTV’ (In the Closet of the Vatican)», — написав Беннон.

Незрозуміло, наскільки серйозною була пропозиція Беннона Епштейну, і в обміні Епштейн не згадує про пропозицію, а запитує про зйомки Бенноном Ноама Чомскі, філософа та публічного інтелектуала. Мартель сказав, що під час зустрічі в готелі Le Bristol повідомив Беннону, що не може погодитися на жодну угоду щодо фільму, оскільки права на екранізацію контролює його видавець, який уже підписав контракт з іншою компанією. Він розповів CNN, що вважає, ніби Беннон хотів «інструменталізувати» книгу в своїх зусиллях проти Папи Франциска.

Стів Беннон і Джеффрі Епштейн на фото, наданому спадщиною покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця, оприлюдненому демократами Комітету з нагляду Палати представників у Вашингтоні, округ Колумбія, 12 грудня 2025 року.

Файли Епштейна показують, що 1 квітня 2019 року Епштейн надіслав собі електронного листа «in the closet of the vatican», а пізніше переслати Беннону статтю під заголовком «Папа Франциск чи Стів Беннон? Католики мусять обрати», на що Беннон відповів: «легкий вибір».

Остін Іверей, біограф покійного папи, сказав, що Беннон вважав, ніби може використати книгу Мартеля, щоб поставити Папу Франциска в незручне становище та завдати йому шкоди, при цьому заявляючи про «очищення» церкви. «Я думаю, він сильно помилився щодо природи книги — і Папи Франциска», — сказав Іверей CNN.

Проте, як тепер з’ясовується, Беннон писав Епштейну через кілька років після його засудження у 2008 році за сексуальні злочини проти дітей і незадовго до арешту Епштейна за торгівлю неповнолітніми з сексуальною метою.

Отець Антоніо Спадаро, ватиканський чиновник, який тісно співпрацював з Папою Франциском, сказав CNN, що повідомлення Беннона свідчать про бажання поєднати «духовну владу з політичною для стратегічних цілей».

Покійний папа, пояснює Спадаро, чинив опір такому зв’язку: «Те, що розкривають ці повідомлення, — це не просто ворожість до понтифіка, а глибша спроба інструменталізувати віру як зброю — саме ту спокусу, яку він намагався знешкодити».

Період 2018–2019 років відзначився інтенсивною опозицією Франциску, що завершилося у серпні 2018 року досьє, оприлюдненим архієпископом Карло Марією Вігано, колишнім папським нунцієм у США, який звинуватив його в бездіяльності щодо зловживань кардинала Теодора Маккеріка. Пізніше ватиканське розслідування виправдало Франциска.

Але бажання Беннона екранізувати книгу Мартеля призвело до втрати союзника у Ватикані. Кардинал Реймонд Берк, відомий консервативний критик Франциска, сказав: «Я зовсім не вважаю, що книгу варто екранізувати».

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон пробирається крізь натовп у супроводі своєї охорони після виступу на Atreju 2018.

Берк також був зображений у книзі Мартеля в непривабливому світлі. Розрив Берка з Бенноном стався, коли він розірвав зв’язки з Dignitatis Humanae — консервативним інститутом, заснованим Бенджаміном Харнвеллом, британським політичним радником і близьким соратником Беннона в Італії.

Харнвелл працював з Бенноном над створенням академії для підготовки націоналістично-популістських лідерів у 800-річному колишньому монастирі Certosa di Trisulti в провінції Фрозіноне, за 75 км на південний схід від Риму. Харнвелл веде тривалу судову боротьбу з міністерством культури Італії щодо перепрофілювання монастиря, слухання відбулося 11 лютого.

У 2019 році італійський уряд скасував оренду, надану інституту Харнвелла для монастиря, посилаючись на порушення, неплатежі та неправдиві заяви. У 2024 році римський суд виправдав його, і він намагається повернути оренду.

Файли Епштейна також показують, що Беннон у липні 2018 року переслал Епштейну електронного листа зі статтею італійської газети La Repubblica під заголовком «Беннон-європеєць: Він відкриває популістський форпост у Брюсселі». Беннон пересилав англійський переклад статті, яку спочатку надіслав Харнвелл.

Харнвелл сказав CNN, що Епштейн «не був залучений до Трисульті».

Директор Інституту Dignitatis Humanae Бенджамін Харнвелл у монастирі Certosa di Trisulti в Коллепардо 2 травня 2019 року. Харнвелл стояв за ідеєю «гладиаторської школи» для популістів в Італії.

Монастир Certosa di Trisulti в Коллепардо 2 травня 2019 року.

В інших частинах файлів Епштейн жартує зі своїм братом Марком про запрошення Папи Франциска до своєї резиденції на «масаж» під час візиту папи до США у 2015 році. Через три роки він пише Беннону, що намагається «організувати поїздку папи на Близький Схід», додаючи «заголовок — толерантність».

Коли Беннон ділиться з Епштейном статтею про засудження Ватиканом «популістського націоналізму», Епштейн цитує біблійну поему Джона Мілтона «Втрачений рай», коли Сатана вигнаний з раю.

«Краще царювати в Пеклі, ніж служити в Раю», — каже Епштейн Беннону.

CNN звернулася до представника Беннона за коментарем. Трамп послідовно заперечує будь-які правопорушення щодо Епштейна чи будь-які звинувачення в сексуальних домаганнях.