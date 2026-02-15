Вітаміни групи B мають важливе значення для догляду за орхідеями, допомагаючи рослинам відновлюватися, адаптуватися до змін навколишнього середовища та зберігати здоров’я листя і коріння.

Для підтримки тургору листя можна приготувати суміш з вітамінів групи B, бурштинової кислоти та глюкози, розчинивши їх у літрі води, потім обережно протерти листя орхідей з обох боків. Такий догляд зволожить та зміцнить рослину, особливо якщо вона зазнала стресу, наприклад, через переохолодження.

Для коренів орхідей використовують вітаміни B1 і B3, готуючи розчин у такому співвідношенні: по одній ампулі кожного вітаміну на літр води. Цей розчин стимулює зростання нових коренів, покращує їхній стан і допомагає загальному зміцненню рослини.

Нові орхідеї, які ще адаптуються до нових умов, обробляють сумішшю вітамінів B6 і B12. Вона допомагає рослинам легше переносити зміни вологості, температури та інші стреси. Цей розчин можна використовувати як для обприскування, так і для поливання. Важливо добре змішати вітаміни перед застосуванням, щоб забезпечити їхнє ефективне засвоєння рослиною, пише ТСН.

Вітаміни групи B особливо корисні в зимовий період, коли через сухе повітря та обмежене освітлення орхідеї можуть втрачати тургор листя або мати проблеми з корінням. У цей час рекомендується використовувати розчин вітаміну B12 (одна ампула на літр води). Цим розчином можна обробляти листя або поливати рослину, що допоможе захистити її від перепадів температур і сухості.

Комбінація вітамінів групи B з бурштиновою кислотою дає чудові результати. Такий підхід допомагає орхідеям не тільки відновлюватися після стресу, але й активно зростати, утворюючи здорове коріння та листя.