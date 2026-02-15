Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на НЕДІЛЮ, 15 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 03:00 – 06:30; 13:30 – 17:00;
1.2 – 10:00 – 13:30; 20:30 – 00:00;
2.1 – 03:00 – 06:30; 13:30 – 17:00;
2.2 – 10:00 – 13:30; 20:30 – 00:00;
3.1 – 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;
3.2 – 06:30 – 10:00; 13:30 – 17:00;
4.1 – 06:30 – 10:00; 20:30 – 22:30;
4.2 – 00:00 – 03:00; 20:30 – 00:00;
5.1 – 06:30 – 10:00; 13:30 – 17:00;
5.2 – 00:00 – 03:00; 17:00 – 20:30;
6.1 – 06:30 – 10:00; 17:00 – 20:30;
6.2 – 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут – https://off.energy.mk.ua/