Кабінет Міністрів України оновив порядок надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче- та фруктосховищ. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, пише УНН.

Зміни спрямовані на підвищення ефективності державної підтримки бізнесу, забезпечення прозорого використання коштів і наближення грантових програм до стандартів ЄС у межах Ukraine Facility.

Документ передбачає низку нововведень:

запроваджується обов’язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог Рамкової угоди між Україною та ЄС;

отримувачі грантів зобов’язані інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та маркування “фінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility”;

встановлюється заборона на надання грантів суб’єктам, які перебувають під санкціями ЄС.

Водночас розширено можливості для агровиробників. Зокрема, запроваджено градацію місткості сховищ, що дає змогу залучати фінансування малим господарствам, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю.

Гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче- та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об’єктів – від 500 тонн одночасного зберігання.

Максимальний розмір гранту становить до 20 млн грн і залежить від місткості:

від 500 тонн – до 4 млн грн;

від 1500 тонн – до 7 млн грн;

від 3000 тонн – до 10 млн грн;

від 6000 тонн – до 20 млн грн.

Також встановлено вимоги до створення робочих місць: для сховищ від 500 тонн – щонайменше 6 постійних працівників, від 1500 тонн – не менше 8, понад 3000 тонн – не менше 12, понад 6000 тонн – не менше 16 працівників.

Додатково уточнено напрями використання грантів та посилено контроль за витратами: запроваджується обов’язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання і матеріалів.